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Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)
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Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)

20 мая 2024 11:56
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Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)

Вечер камерной музыки Торжество классицизма

20 мая 2024 г. (понедельник) в 18.30

6+

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «Торжество классицизма». Зрителей ждет вечер изысканного и блестящего барокко от солистов барочной капеллы "Золотой век" Александры Обнорской (исторические флейты, Москва), Фатимы Лафишевой (барочная скрипка, Москва) и художественного руководителя капеллы Александра Листратова (барочная виолончель, Москва).

В программе произведения Ж.Б. Бреваля, А.Ф. Тица, К.Ф.Э. Баха, И.Е. Хандошкина, А. Канова и К. Стамица.

Об исполнителях:

Барочная капелла «Золотой Век» (Golden Age) была создана в Москве в 2002 году. Её основатель и художественный руководитель – Александр Листратов, один из ведущих специалистов в области исторического исполнительства. Объединение лучших традиций российской струнной школы с аутентичной манерой игры определило оригинальность звучания этого ансамбля.

Музыканты виртуозно владеют многими видами старинных инструментов. Основа репертуара капеллы - музыка итальянского, немецкого и австрийского барокко (XVII-XVIII вв.), а также ранний русский романтизм. За годы работы сыграно огромное количество концертов, в разных вариантах состава и разнообразных по репертуару, вплоть до современной музыки.

Теги: Мероприятия

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