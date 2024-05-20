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Житель Безенчукского района арестован по подозрению в убийстве знакомого

20 мая 2024 21:13
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В ходе пьяной ссоры он нанес своему знакомому удар колюще-режущем предметом в область грудной клетки.

Безенчукским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

14 мая подозреваемый в ходе пьяной ссоры нанес своему 62-летнему знакомому удар колюще-режущем предметом в область грудной клетки. От полученного повреждения потерпевший скончался не месте происшествия.

В отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия,  направленные на  установление всех обстоятельства совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:    пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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