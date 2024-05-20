100

В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" в Самарской области прошла областная спартакиада среди лиц с интеллектуальными нарушениями.



В соревнованиях приняли участие 16 команд из Самары, Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска, Октябрьска, Похвистнева, Чапаевска, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского Кошкинского, Красноярского, Пестравского, Приволжского, Сергиевского, Ставропольского районов области. Победители и призеры определялись в каждом виде среди мужчин и женщин в двух возрастных группах: 18-40 лет и 41-70 лет.



В легкой атлетике лучшие результаты показали: Анна Яркина (Самара), Надежда Березовская (Кинельский район), Николай Ориничев (Сергиевский район), Николай Апанасов (Кошкинский район).



Лучшие результаты в плавании: Анна Решетова (Тольятти), Наталья Куликова (Похвистнево), Антон Разгоняев (Тольятти), Сергей Романов (Пестравский район).



Победители соревнований по настольному теннису: Анжела Гребнева (Чапаевск), Наталья Клементьева (Красноярский район), Павел Горянин (Тольятти), Алексей Тюрин (Приволжский район).



Командный зачет:

Тольятти и Приволжский район

Похвистнево и Сергиевский район

Чапаевск и Кошкинский район

Фото: минспорта СО