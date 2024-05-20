Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре проходит цикл лекций и практических семинаров в рамках проекта «Общественная Позиция»
В Самаре проходит цикл лекций и практических семинаров в рамках проекта «Общественная Позиция»
В Тольятти тушили лесной пожар
В Тольятти тушили лесной пожар
Самарец украл продукты для ужина на двоих
Самарец украл продукты для ужина на двоих
Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на Волге в мае
Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на Волге в мае
В новых нормах Минсельхоза есть запрет на свободный выгул кур
В новых нормах Минсельхоза есть запрет на свободный выгул кур
Внутренний туризм в России в 2023 году достиг рекордной отметки в 78 млн
Внутренний туризм в России в 2023 году достиг рекордной отметки в 78 млн
В Тольятти приставы помогли ограничить доступ в заброшку
В Тольятти приставы помогли ограничить доступ в заброшку
Каждому пятому работающему самарцу не хватает дней оплачиваемого отпуска
Каждому пятому работающему самарцу не хватает дней оплачиваемого отпуска
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.99
0.07
EUR 98.78
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»

20 мая 2024 09:45
117
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»

25 мая (суббота) в 17.00 пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы» (12+). Ее прочитает историк кино, кинокритик, кандидат философских наук, член киноведческой артели 1895.io Кирилл Горячок.

Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках лектория «Феномены кино».

Творческий путь пионера советского документального кино Дзиги Вертова начался в 1920-е годы в среде художников и теоретиков авангарда. Манифесты режиссера, в которых он громил художественное кино и призывал снимать факты, публиковались в крупнейших журналах нового левого искусства – «Кино-фот» и «ЛЕФ». На первых порах Вертов и его творческий коллектив под названием «Киноки» тесно сотрудничали с авангардистами: Александром Родченко и Варварой Степановой, Владимиром Маяковским и Алексеем Ганом, Виктором Шкловским и Элем Лисицким и другими. Однако уже к концу десятилетия Вертов стал не только отходить от бывших товарищей по цеху, но и открыто враждовать с ними. Главными оппонентами режиссера стал коллектив журнала «ЛЕФ». Постепенно теоретические споры об искусстве переросли в личные ссоры и обиды, отразившиеся на судьбе и творчестве Дзиги Вертова.

На лекции Кирилл Горячок расскажет о непростых отношениях советских художников и теоретиков авангарда 1920-х с крупнейшим режиссером-документалистом Дзигой Вертовым и его киногруппой. Посетители узнают о вражде с Осипом Бриком и Лилей Брик, о встречах с Маяковским и Малевичем, о ссоре с Алексеем Ганом и Эсфирью Шуб, а также о трогательной дружбе с Элем Лисицким.

После лекции пройдет показ фильма «Кино-Глаз» (1924, 6+). Это новаторская экспериментальная кинолента Дзиги Вертова, в которой документальные кадры с юными пионерами, борющимися с пороками «бывших людей», сочетаются с необычными монтажными трюками и спецэффектами. И манера съемки, и монтаж, и само название впервые в полной мере воплотили радикальные идеи Вертова о том, каким должно быть кино. «Кино-Глаз» был широко признан за рубежом – в 1925 году фильм получил премию на Международной выставке в Париже.

Место проведения мероприятия – Музей-галерея «Заварка» (ул. Самарская, 207).

Вход на мероприятие – 300 рублей.

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwodWS 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
18 мая 2024, 11:39
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
Сегодня в России отмечают День музеев, и во всех учреждениях области проходит ежегодная традиционная акция. Культура
635
Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
17 мая 2024, 12:59
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
Завершится вечер хоровой музыкальной программой «Детские песни как семейная реликвия». Общество
677
Для представителей старшего возраста.
15 мая 2024, 20:59
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Для представителей старшего возраста. Общество
1833
В центре внимания
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
120
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
19 мая 2024  12:14
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
531
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
18 мая 2024  11:39
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
641
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
18 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
560
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
17 мая 2024  11:03
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
557
Весь список