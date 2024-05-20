В Самаре поощрили школьниц, которые заняли призовые места во Всероссийской транспортной олимпиаде–2024

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Школьниц из Самары, которые заняли призовые места во Всероссийской транспортной олимпиаде–2024, поощрили в профильном департаменте Администрации города.

Во Всероссийской транспортной олимпиаде, посвященной тематике организации и порядка работы метрополитенов Российской Федерации, высокие результаты продемонстрировали и самарские участники. Финальный этап олимпиады прошел 13 мая в Москве.

Организатором конкурса среди подростков с 12 до 15 лет, проживающих в разных городах страны, стала «Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России». В числе городов-участников – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Екатеринбург. Согласно регламенту федеральный конкурс проводился в три этапа.

«До первого этапа было допущено более 200 человек, которые показали высокий уровень знаний в сфере транспорта. После тестирования детей поделили на команды, и в рамках регионального этапа они показали способность работы в группах. На заключительном этапе экспертам были представлены проекты, которые, по мнению специалистов, характеризуются глубокой проработкой выбранных тем», – прокомментировал заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

В финал включили сильнейших участников, которые отличились как хорошими знаниями теории, так и способностью презентовать свой проект индивидуально.

Представительницы одной из самарских команд под названием «Самарский импульс» стали призерами. Ирина Казакова попала в список победителей, заняв 17-е призовое место из 25 возможных, и выиграла путевку в МДЦ «Артек». Алиса Валагина также добилась высоких результатов. В качестве приза школьница получит возможность пройти целевое обучение по транспортной тематике в одном из вузов Москвы.

«Победные места в этом конкурсе достались нам общими усилиями, пришлось постараться, особенно в рамках регионального этапа. Идея – увеличить пассажиропоток в городском метро. В финале мы уже применили индивидуальный подход к проекту. Я придумала, как повысить интерес к метро с помощью PR-компании, внедрив специальные льготы для спортсменов, а Алиса использовала исследовательский подход, подтвердив нашу идею с помощью цифр», – рассказала Ирина Казакова.

Успехи наших талантливых и находчивых земляков отметили и в профильном департаменте мэрии Самары. В качестве поощрения им вручили электронные транспортные карты с лимитом бесплатных поездок в общественном транспорте.

«В рамках одного из проектов наши юные коллеги нашли необычный способ связать воедино набережную, спорт и самарский метрополитен. Они предложили дать спортсменам возможность бесплатного проезда в метро в дни проведения спортивных мероприятий. Идея интересная, возьмем на заметку», – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Фото: администрация Самары