Я нашел ошибку
Главные новости:
В программу которого войдут два одноактных балета.
Студенты и выпускники Самарского хореографического училища представят Гала-концерт
В соревнованиях приняли участие 16 команд.
В Самарской области прошла областная спартакиада среди лиц с интеллектуальными нарушениями
В ходе пьяной ссоры он нанес своему знакомому удар колюще-режущем предметом в область грудной клетки.
Житель Безенчукского района арестован по подозрению в убийстве знакомого
Представительницы одной из самарских команд под названием «Самарский импульс» стали призерами.
В Самаре поощрили школьниц, которые заняли призовые места во Всероссийской транспортной олимпиаде–2024
В Самаре температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +22, +24°С.
21 мая в Самарской области без осадков, до +25°С
В поисковых работах было задействовано 8 спасателей.
На Волге около села Усолье утонул рыбак
Всего помощь получили 49 пациентов с хроническими заболеваниями и члены семей участников СВО.
«Забота рядом»: врачи Самарского госпиталя для ветеранов войн проконсультировали жителей Волжского района
Для ранней диагностики налажена работа по  повышению  охвата населения тестированием на ВИЧ.
В Самарской области принимаются комплексные меры по противодействию ВИЧ-инфекции
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.99
0.07
EUR 98.78
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре поощрили школьниц, которые заняли призовые места во Всероссийской транспортной олимпиаде–2024

20 мая 2024 20:23
225
Представительницы одной из самарских команд под названием «Самарский импульс» стали призерами.

Школьниц из Самары, которые заняли призовые места во Всероссийской транспортной олимпиаде–2024, поощрили в профильном департаменте Администрации города.

Во Всероссийской транспортной олимпиаде, посвященной тематике организации и порядка работы метрополитенов Российской Федерации, высокие результаты продемонстрировали и самарские участники. Финальный этап олимпиады прошел 13 мая в Москве.

Организатором конкурса среди подростков с 12 до 15 лет, проживающих в разных городах страны, стала «Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России». В числе городов-участников – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Екатеринбург. Согласно регламенту федеральный конкурс проводился в три этапа.

«До первого этапа было допущено более 200 человек, которые показали высокий уровень знаний в сфере транспорта. После тестирования детей поделили на команды, и в рамках регионального этапа они показали способность работы в группах. На заключительном этапе экспертам были представлены проекты, которые, по мнению специалистов, характеризуются глубокой проработкой выбранных тем», – прокомментировал заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

В финал включили сильнейших участников, которые отличились как хорошими знаниями теории, так и способностью презентовать свой проект индивидуально.

Представительницы одной из самарских команд под названием «Самарский импульс» стали призерами. Ирина Казакова попала в список победителей, заняв 17-е призовое место из 25 возможных, и выиграла путевку в МДЦ «Артек». Алиса Валагина также добилась высоких результатов. В качестве приза школьница получит возможность пройти целевое обучение по транспортной тематике в одном из вузов Москвы.

«Победные места в этом конкурсе достались нам общими усилиями, пришлось постараться, особенно в рамках регионального этапа. Идея – увеличить пассажиропоток в городском метро. В финале мы уже применили индивидуальный подход к проекту. Я придумала, как повысить интерес к метро с помощью PR-компании, внедрив специальные льготы для спортсменов, а Алиса использовала исследовательский подход, подтвердив нашу идею с помощью цифр», – рассказала Ирина Казакова.

Успехи наших талантливых и находчивых земляков отметили и в профильном департаменте мэрии Самары. В качестве поощрения им вручили электронные транспортные карты с лимитом бесплатных поездок в общественном транспорте.

«В рамках одного из проектов наши юные коллеги нашли необычный способ связать воедино набережную, спорт и самарский метрополитен. Они предложили дать спортсменам возможность бесплатного проезда в метро в дни проведения спортивных мероприятий. Идея интересная, возьмем на заметку», – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В программу которого войдут два одноактных балета.
20 мая 2024, 21:56
Студенты и выпускники Самарского хореографического училища представят Гала-концерт
В программу которого войдут два одноактных балета. Культура
115
В Самаре температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +22, +24°С.
20 мая 2024, 20:18
21 мая в Самарской области без осадков, до +25°С
В Самаре температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +22, +24°С. Экология
110
Всего помощь получили 49 пациентов с хроническими заболеваниями и члены семей участников СВО.
20 мая 2024, 19:27
«Забота рядом»: врачи Самарского госпиталя для ветеранов войн проконсультировали жителей Волжского района
Всего помощь получили 49 пациентов с хроническими заболеваниями и члены семей участников СВО. Здравоохранение
168
В центре внимания
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
235
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
1015
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
275
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
247
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
19 мая 2024  12:14
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
632
Весь список