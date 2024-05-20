На Волге около села Усолье утонул рыбак

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Водолазные группы Поисково-спасательных отрядов Сызрани и Тольятти проводили поисковые работы на Волге в Шигонском районе около села Усолье.

16 мая там пропал мужчина 1987 года рождения. За помощью в службу обратились его родственники.

В ходе обследования береговой линии были обнаружены его вещи.

20 мая по заявлению сотрудников полиции водолазы приступили к обследованию акватории. Район поисков был разбит на сектора для обследования. Каждая из поисковых групп отрабатывала свой сектор. Тело мужчины было обнаружено в двадцати метрах от берега на глубине 4,5 метра. В поисковых работах было задействовано 8 спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО