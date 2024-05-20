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«Забота рядом»: врачи Самарского госпиталя для ветеранов войн проконсультировали жителей Волжского района

20 мая 2024 19:27
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Всего помощь получили 49 пациентов с хроническими заболеваниями и члены семей участников СВО.

В подразделении Волжской больницы в пгт Смышляевка консультативный прием пациентов провели врачи Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени О.Г. Яковлева, областной больницы им. В. Д. Середавина и областного кардиодиспансера им В. П. Полякова. Всего помощь получили 49 пациентов с хроническими заболеваниями и члены семей участников СВО.

В рамках проекта бригада узких специалистов выезжает в Волжский район уже второй раз. По графику такие выезды в течение года организуют во все муниципальные образования региона.

«Конечно, очень важно, что прием узких специалистов в рамках проекта приближен к месту жительства наших пациентов. Им не нужно ехать в областные медучреждения, а можно прийти и пройти консультацию врача по месту жительства, получить при необходимости новые рекомендации по лечению и профилактике возможных осложнений хронических заболеваний. Наши пациенты прошли осмотр у врача-уролога, по результатам приема один пациент направлен на госпитализацию. Также трое пациентов будут направлены в дальнейшем на лечение в стационаре по итогам консультации у эндокринолога. Пациентам на приеме у кардиолога даны рекомендации по дальнейшему лечению и дообследованию», - рассказала заведующая Смышляевским отделением Мария Маркелова.

Напомним, проект «Забота рядом» направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи. В сельскую местность и малые города по графику для осмотра и профилактического консультирования выезжают бригады узких специалистов областных медучреждений. Всего с начала года врачи проекта проконсультировали более 800 пациентов. На этой неделе состоится выезд в Красноармейский район.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию профилактической медицины.

Теги: Медицина Самара

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