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Коллектив Похвистневской больницы в 2022 голу пополнили 8 выпускников вузов и колледжей

30 января 2023 19:19
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Адаптации новых сотрудников способствуют «подъемные» при трудоустройстве, предоставление жилья и другие меры социальной поддержки.

Коллектив Похвистневской больницы города и района пополняют молодые специалисты. В 2022 году в учреждение трудоустроились 8 выпускников вузов и колледжей — врачи общей практики, терапевты, медицинские сестры.

Адаптации новых сотрудников способствуют «подъемные» при трудоустройстве, предоставление жилья и другие меры социальной поддержки.

 «"Подъемные" помогают поддержать молодого специалиста в начале его пути, весь комплекс мер социальной поддержки — обеспечить достойные условия для жизни, — отметил главный врач Похвистневской больницы Евгений Разумов. — Врачи и средние медицинские работники, которые приходят к нам по наиболее востребованным специальностям после окончания вуза или колледжа, получают выплаты в размере 200 тысяч рублей. Также действуют меры, реализуемые администрацией городского округа и муниципального района. Молодым специалистам предоставляется жильё по договору социального найма, возмещение расходов на аренду недвижимости. Студентов специалитета и ординатуры, которые обучаются по целевому направлению, также поддерживаем ежемесячными выплатами».

Медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации Дарья Турко с детства живет в селе Первомайск Похвистневского района. Летом Дарья Сергеевна завершила обучение в Губернском колледже города Похвистнево и по направлению больницы прошла курс профессиональной переподготовки в Самаре. При трудоустройстве специалист получила единовременную выплату — 200 тысяч рублей.

 «В мои обязанности входит контроль исправности аппаратуры, уход за больными до и после операции. С первого дня старшие медсестры поддерживали меня, стояли рядышком — подсказывали, помогали. И сейчас, если возникают сложности, коллеги никогда не откажут в помощи. У нас работают замечательные люди», — поделилась Дарья Сергеевна.

«Подъемные» в размере 200 и 300 тысяч рублей при трудоустройстве также получают медработники, прибывшие в область из других регионов России и стран. На сегодняшний день этой мерой поддержки воспользовались 4 сотрудника Похвистневской больницы. Они переехали в регион из Оренбургской области и Республики Дагестан в 2022 году.

 «В августе мы всей семьей переехали в Похвистнево. На новом месте меня встретили доброжелательно, коллеги и сейчас помогают освоиться в городе. Также выделили уютную квартиру — жилье служебного найма», — рассказала врач-психиатр Елена Суменкова.

 Ощутимая поддержка для специалистов, решивших связать свою жизнь с сельской медициной, — программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При трудоустройстве в сельскую местность и города с населением до 50 тысяч человек врачи могут получить 1 миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. При трудоустройстве в отдаленных районах губернии сумма выплаты для врачей составляет 1,5 миллиона рублей, для фельдшеров – 750 тысяч рублей. В 2022 году выплаты получили пять специалистов Похвистневской больницы.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Адаптации новых сотрудников способствуют «подъемные» при трудоустройстве, предоставление жилья и другие меры социальной поддержки.
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