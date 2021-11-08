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Коллектив Борской больницы пополнили участники программы «Земский доктор»

8 ноября 2021 17:22
57
Два участковых врача-терапевта и врач-акушер-гинеколог.

Этой осенью штат Борской центральной районной больницы пополнили участники программы «Земский доктор» — два участковых врача-терапевта и врач-акушер-гинеколог.

Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи — часть системной работы по модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области. В регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленные на решение кадровых вопросов в сельской медицине.

В этом году благодаря мерам господдержки в Борскую больницу трудоустроились шесть специалистов — врач общей практики, фельдшер скорой медицинской помощи, врач-акушер-гинеколог, и три врача-терапевта.

Для врача-терапевта Анастасии Соболевой трудоустройство совпало с возвращением на родную землю.

Специалисты Борской больницы, приступившие к работе в сентябре 2021 года, уже получили единые компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей. По словам Анастасии Соболевой, в ее случае средства будут направлены на улучшение жилищных условий.

«Если специалист заинтересован в профессиональном развитии, время и место не имеет значения, — отметила Анастасия Андреевна. — Работа в селе связана с большим количеством перемещений: жители отдаленных населенных пунктов не всегда имеют возможность приехать из центрального района в больницу, мы регулярно выезжаем к пациентам в составе мобильных бригад. Ведем прием на дому и в подразделениях. На мой взгляд, пациенты здесь с особой ответственностью относятся к назначениям врача и педантично следуют рекомендациям».
 

Фото:   pixabay

Теги: Медицина

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