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Коллектив Богатовской больницы пополнился благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

5 марта 2022 12:27
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Коллектив Богатовской больницы пополнился благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

В Богатовскую больницу трудоустроились участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — участковый врач-терапевт и фельдшер скорой медицинской помощи. Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи — часть системной работы по модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области. 

В регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленные на решение кадровых вопросов в сельской медицине. В развитии системы здравоохранения – в том числе, стратегия лидерства региона, которая создана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. 

Выпускница Самарского государственного медицинского университета, участковый врач-терапевт Галина Гимранова ведет прием пациентов в поликлиническом отделении Богатовской больницы.

«Несмотря на то, что у нас в семье не было врачей, я с детства представляла себя только в этой профессии, — рассказывает Галина Евгеньевна. — Будучи студенткой 5 курса, трудоустроилась медицинской сестрой выездной бригады на Кировскую подстанцию Самарской городской станции скорой медицинской помощи. Там я получила базовые практические навыки ведения пациентов при острых и неотложных состояниях. Терапия привлекает меня тем, что в этой работе сталкиваешься с самым широким спектром вопросов».

Специалисты, трудоустроившиеся в Богатовскую больницу, получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

«Привлечение специалистов улучшает сельскую медицину, повышает качество и доступность медицинской помощи, — отмечает главный врач Богатовской больницы Равиль Хаметов.Наши новые сотрудники — Галина Евгеньевна и Ирина Александровна — отличаются титаническим усердием. Профессионализм девушек высоко оценили корифеи, которые многие годы работают в подразделениях больницы».

Напомним, 2021 году в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона трудоустроились 140 специалистов. Столько же планируется и в этом году.

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