Категорически запрещено: врач-кардиохирург — о рисках зимних купаний в проруби для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Дмитрий Кузнецов:



"Для большинства людей купание в проруби — существенный риск для здоровья.



При погружении в ледяную воду происходит резкий перепад температуры тела. Воздействие холодных температур вызывает спазмы сосудов. Нарушается кровоснабжение внутренних органов, сердца и головного мозга. Это — риск развития острой сердечной недостаточности, инфаркта миокарда или инсульта.



Категорически запрещено окунаться в прорубь людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы — атеросклероз, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, нарушения сердечного ритма, после перенесенных инсульта или инфаркта и других заболеваний.



Если противопоказания отсутствуют, вы здоровы, ведете активный образ жизни, практикуете последовательное и систематическое закаливание, то при принятии решения о погружении в прорубь соблюдайте все правила безопасности. Это поможет избежать рисков для жизни».