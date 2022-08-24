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Кардиологи рассказали о пользе ходьбы по 10 минут в день

24 августа 2022 16:33
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Кардиологов изучили связь между ходьбой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 85 лет.Кардиологов изучили связь между ходьбой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 85 лет.

Ученые из Европейского общества кардиологов изучили связь между ходьбой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 85 лет, пишут "Известия". Чтобы продлить жизнь, им необходимо ходить по 10 минут в день, говорится в исследовании, которое 24 августа приводит «Газета.ru».

«Люди с возрастом реже выполняют рекомендации по физической активности. Наше исследование показывает, что ходьба не менее одного часа в неделю полезна для людей в возрасте 85 лет и старше. Проще говоря, гуляйте по 10 минут каждый день», — говорят ученые.

Авторы работы выяснили, что по сравнению с малоподвижными людьми, у тех, кто ходил пешком не менее одного часа в неделю, относительный риск смертности на 40% ниже.

Всего в исследовании приняли участие 7047 взрослых. Участники были разделены на пять групп в зависимости от времени, затрачиваемого на ходьбу в медленном темпе в неделю. Больше половины участников — 57,5% — не совершали медленной ходьбы, а 8,5% ходили менее одного часа в неделю. Остальные уделяли пешим прогулкам от одного до трех часов в неделю.

 

Фото:   ru.freepik.com

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