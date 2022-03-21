Кардиолог объяснил, как понять, что болит именно сердце

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Боль в груди слева мы автоматически считаем болью в сердце. Но на самом деле это может быть и мышечная боль, проблемы с желудком тоже могут так себя проявлять. Самому в причинах разобраться может быть очень сложно, но необходимо, чтобы не пропустить тот тревожный симптом, который требует срочной помощи врача.

Как понять, что болит именно сердце, «Доктор Питер» спросил у врача-кардиолога, пишет 63.ру.

— Многие люди испытывали когда-либо боли в области сердца, но не всегда это связано именно с сердцем, — говорит кардиолог Мария Яковлева.

Мария Яковлева — врач функциональной диагностики, кардиолог, Консультативно-диагностический центр в Купчино (подразделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Пет рова).

Наиболее часто вызывает боль в груди ишемическая болезнь сердца — это заболевание сердца, возникающее при плохом снабжении кровью сердечной мышцы, в результате которого поражается миокард. Это широко распространенная сердечно-сосудистая патология, нередко приводящая к летальному исходу. Виды ишемии сердца:

— У ишемической боли сердца есть ряд определенных признаков, — отмечает эксперт.

«Букет» сердечных симптомов

Сердце действительно болит, если:

боли носят определенный характер: давящий, жгучий;

боли локализуются за грудиной. Могут отдавать в левую руку, левое плечо, нижнюю челюсть. Реже — в правое плечо, правую руку;

боли могут ощущаться в верхней части живота, иногда сопровождаются рвотой. Это признак, в частности, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а именно инфаркта нижней стенки левого желудочка;

боли возникают после физической, эмоциональной нагрузки;

длительность боли сравнительно небольшая: от нескольких минут до нескольких часов;

проходит такая боль в покое или после приема определенных препаратов, расширяющих сосуды сердца, например, нитроглицерина.

— Если все эти критерии сошлись в один «букет», то это типичная боль в сердце ишемического характера, — говорит кардиолог Мария Яковлева. — При этом нет никакой разницы, кто испытывает такую боль — мужчина или женщина, гендерных различий в характере боли — никаких.

Существуют также бессимптомные формы, например, острого инфаркта миокарда, когда пациент переносит это тяжелое состояние на ногах.

У каждой сердечной проблемы — своя боль

Существуют также боли в сердце, не связанные с ишемией. Проявляется такая боль совершенно по-другому. Рассмотрим несколько распространенных сердечных заболеваний и то, как ведет себя боль при конкретных нарушениях работы сердца.

Перикардит (воспаление наружной сердечной оболочки)

Обычно боль локализуется в центре груди, в некоторых случаях отдает в руку, спину, шею. При глотании, кашле, чихании дискомфорт усиливается. В положении лежа становится хуже, сидя — лучше. По характеру боль в основном тупая и ноющая.

Миокардит (воспаление мышцы сердца)

Боль в сердце может быть очень похожа на ишемическую, но прием нитроглицерина уже не поможет.

Расслаивающая аневризма аорты

Боль располагается также за грудиной, может быть ощущение сдавливания пищевода.

— Причин болей в грудной клетке довольно много, — говорит кардиолог Мария Яковлева. — Болями в грудной клетке могут сопровождаться следующие состояния:

тромбоэмболия легочной артерии;

вертеброгенные боли — осложнение какой-либо болезни позвоночника и(или) окружающих тканей. Причина проявления — зажатость нервных корешков или спинномозговых нервов;

опоясывающий лишай;

спонтанный пневмоторакс.

В группе риска

Если жалоб на сердечно-сосудистую систему у человека нет, но он заядлый курильщик, имеет ожирение или сахарный диабет, то ему стоит пройти обследование у кардиолога.

Когда сердце «толкается и кувыркается»

Вывод о том, что именно болит у пациента, делает врач после инструментальных и лабораторных обследований.

Мария Яковлева напоминает, что о проблемах с сердцем может говорить не только боль в груди.

— Чувство перебоев в работе сердца, толчки и «кувыркания» за грудиной могут быть связаны, например, с аритмией, экстрасистолией или фибрилляцией предсердий, — поясняет эксперт. — Отеки нижних конечностей могут быть проявлением хронической сердечной недостаточности.

Кроме того, одышка, дискомфорт в области грудной клетки во время занятий спортом — очень важный симптом, который также может говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой.