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Инновационные разработки СамГМУ представят на I Национальном научно-практическом форуме

6 мая 2025 11:10
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Инновационные разработки СамГМУ представят на I Национальном научно-практическом форуме

Самарский государственный медицинский университет примет участие в I Национальном научно-практическом форуме «Военно-медицинская реабилитация». Форум, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 16 мая и объединит профессионалов, специализирующихся на реабилитации военнослужащих.

В рамках форума состоится выставка инновационного оборудования. На ней Институт инновационного развития СамГМУ впервые представит новый программно-аппаратный комплекс ReviStabix с активным, пассивным и динамическим режимами нагрузки и биологической обратной связью для мониторинга и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата.

Также будут представлены уже известные тренажеры для реабилитации, разработанные в СамГМУ:

-ReviVR – тренажер для пассивной реабилитации пациентов с нарушениями двигательных функций нижних конечностей.

-ReviMotion – тренажер для активной двигательной реабилитации опорно-двигательного аппарата на основе методик ЛФК с биологической обратной связью.

-ReviSide – тренажер для стабилизации психоэмоционального состояния, релаксации и коррекции тревожно-депрессивных расстройств с использованием VR и биологической обратной связи.

На форуме также пройдут лекции ведущих специалистов в области военной медицины и реабилитации, обсуждение новейших технологий и методик лечения боевых травм, практические мастер-классы по современным подходам в восстановительной медицине, дискуссии по актуальным вопросам в сфере боевой травмы.

В работе Форума примут участие представители Минобороны России, Росгвардии, МЧС, МВД и других ведомств силового блока, специалисты, которые организуют и выполняют программы реабилитации военнослужащих, представители военных госпиталей, военных санаторно-курортных организаций, ведущих протезно-ортопедических предприятий, военно-медицинских образовательных организаций и Государственного Фонда «Защитники Отечества».

Форум проводится при поддержке Российской академии наук, Государственного Фонда «Защитники Отечества», Правительства Ленинградской области. Организаторы – Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова Минобороны России и АНО «Международная федерация физиотерапевтов и реабилитологов».

Оборудование СамГМУ будет представлено на стенде партнера ООО «Калина Групп».

 

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