Инфекционист: обрабатывать раны и ссадины, полученные на свежем воздухе, подорожником и чистотелом опасно

118

Обрабатывать раны и ссадины, полученные на свежем воздухе, подорожником и чистотелом опасно. Такое мнение высказала в пятницу, 10 июня, врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ» Светлана Машкова. Также она рассказала о правилах первой помощи при обработке ран, пишут "Известия".

По словам медика, обработка ран «бабушкиным методом» может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Чистотел и подорожник не обеззаразят рану, а если на них окажутся земля и пыль, могут вызвать такие смертельно опасные заболевания, как столбняк или заражение крови, пишет Lenta.Ru.

Машкова рассказала, что в случае отсутствия под рукой аптечки лучше промыть ссадину питьевой водой из бутылки и вытереть кожу вокруг нее салфеткой, чтобы удалить загрязнения, а затем отправиться домой или в травмпункт.

Инфекционист уточнила, что в домашних условиях рану не стоит промывать с мылом. Лучше использовать неспиртовые антисептики и обычную воду, а также раствор перекиси водорода, который подойдет и для остановки крови. После обработки раны при необходимости можно наложить повязку.

«Повязка должна быть такой, чтобы она легко отделялась от раны. И не используйте вату, так как она прилипает к свежим ранам и избавиться от нее в дальнейшем будет сложно и неприятно», — заключила она.

Фото: pexels