Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре продолжается праздник моды – первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России».
Региональный бренд «Сделано в Самарской области» пополнился новыми участниками 
Мужчина незаконно наловил рыбы и раков.
В речном порту Сызрани полицейские задержали браконьера
Принять участие в акции могут все желающие.
Жителей Самарской губернии приглашают присоединиться к Всероссийской акции «#ОкнаРоссии»
Чистотел и подорожник не обеззаразят рану, а если на них окажутся земля и пыль.
Инфекционист: обрабатывать раны и ссадины, полученные на свежем воздухе, подорожником и чистотелом опасно
Банк России также понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 14-17% с 18-23%.
ЦБ понизил ключевую ставку до 9,5%
Стоимость проезда по первому автомобильному мосту между РФ и КНР составит 8,7 тыс. рублей.
Первые грузовые автомобили пошли по трансграничному мосту между Россией и Китаем
Прием заявок до 20 июня включительно.
Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград»
Глава региона отметил, что на самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей.
В преддверии Дня России Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям губернии
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.39
-1.84
EUR 62.09
-1.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Инфекционист: обрабатывать раны и ссадины, полученные на свежем воздухе, подорожником и чистотелом опасно

10 июня 2022 17:58
118
Чистотел и подорожник не обеззаразят рану, а если на них окажутся земля и пыль.

Обрабатывать раны и ссадины, полученные на свежем воздухе, подорожником и чистотелом опасно. Такое мнение высказала в пятницу, 10 июня, врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ» Светлана Машкова. Также она рассказала о правилах первой помощи при обработке ран, пишут "Известия".

По словам медика, обработка ран «бабушкиным методом» может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Чистотел и подорожник не обеззаразят рану, а если на них окажутся земля и пыль, могут вызвать такие смертельно опасные заболевания, как столбняк или заражение крови, пишет Lenta.Ru.

Машкова рассказала, что в случае отсутствия под рукой аптечки лучше промыть ссадину питьевой водой из бутылки и вытереть кожу вокруг нее салфеткой, чтобы удалить загрязнения, а затем отправиться домой или в травмпункт.

Инфекционист уточнила, что в домашних условиях рану не стоит промывать с мылом. Лучше использовать неспиртовые антисептики и обычную воду, а также раствор перекиси водорода, который подойдет и для остановки крови. После обработки раны при необходимости можно наложить повязку.

«Повязка должна быть такой, чтобы она легко отделялась от раны. И не используйте вату, так как она прилипает к свежим ранам и избавиться от нее в дальнейшем будет сложно и неприятно», — заключила она.

 

Фото:   pexels

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Чистотел и подорожник не обеззаразят рану, а если на них окажутся земля и пыль.
10 июня 2022  17:58
Инфекционист: обрабатывать раны и ссадины, полученные на свежем воздухе, подорожником и чистотелом опасно
118
Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельные кабинеты – фильтры.
10 июня 2022  16:18
В предстоящие выходные поликлиники региона будут открыты для приема пациентов
128
Более 23 лет Анатолий Титов проработал в Самарской больнице им. Пирогова.
10 июня 2022  15:32
Новым главным врачом больницы имени Пирогова назначен  Анатолий Титов
837
Более 11 тысяч консультаций за год работы провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера
10 июня 2022  12:47
Более 11 тысяч консультаций за год работы провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера
245
Редис относится к числу самых низкокалорийных овощей, употребление которого улучшает работу кишечника и состояние костей, волос и кожи.
9 июня 2022  16:10
Врач-эндокринолог рассказала о полезных свойствах уникального овоща
444
В Самаре проходит Всероссийский медицинский форум
9 июня 2022  14:01
В Самаре проходит Всероссийский медицинский форум
429
9 июня 2022  01:14
Повышение квалификации медсестер дистанционно
204
На жаре сосуды ног расширяются, вены хуже справляются со своей работой, и отток крови по ним замедляется.
8 июня 2022  22:05
Врачи назвали способы борьбы с отеками ног в жару
627
По словам министра здравоохранения РФ, вызовы, с которыми сталкивается мир в последнее время, должны способствовать более плотному сотрудничеству в вопросах охраны здоровья в том числе с государствами - членами ШОС.
8 июня 2022  16:59
Препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики тестируются в России
591
для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее
8 июня 2022  12:57
Для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее
499
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
8561
Весь список
В центре внимания
Глава региона отметил, что на самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей.
10 июня 2022  16:55
В преддверии Дня России Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям губернии
234
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
10 июня 2022  13:34
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
212
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
10 июня 2022  12:58
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
339
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
10 июня 2022  09:37
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
243
100 региональных брендов представили свою продукцию.
9 июня 2022  18:53
Первый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» в Самаре собрал более 100 региональных брендов одежды
846
Весь список