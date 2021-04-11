Иммунолог назвал методы лечения аллергии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участок на Шестой просеке в Самаре планируют отдать для строительства гаражного комплекса
Участок на Шестой просеке в Самаре планируют отдать для строительства гаражного комплекса
Родители самарских старшеклассников тратят на репетиторов по 3500 рублей в неделю
Родители самарских старшеклассников тратят на репетиторов по 3500 рублей в неделю
В Тольятти за три месяца текущего года выявили более 23 фактов реализации алкоголя подросткам
В Тольятти за три месяца текущего года выявили более 23 фактов продажи алкоголя подросткам
Власти Мальты готовы платить до двухсот евро туристам, которые проведут в стране хотя бы три дня
Власти Мальты готовы платить до двухсот евро туристам, которые проведут в стране хотя бы три дня
Некоторые правила использования материнского капитала изменились с 11 апреля
Некоторые правила использования материнского капитала изменились с 11 апреля
В Самаре грузовик провалился в асфальт
В Самаре грузовик провалился в асфальт
Автомобилистка в Самарской области врезалась в световую опору
Автомобилистка в Самарской области врезалась в световую опору
Муж россиянки, погибшей в ДТП с автобусом в Турции, обвинил туроператора в смерти жены
Муж россиянки, погибшей в ДТП с автобусом в Турции, обвинил туроператора в смерти жены
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
0.07
EUR 91.78
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Тотальный диктант" прошел сегодня в Тольятти
Всё о матче "Крылья Советов" – "Динамо"
В самарской модельной библиотеке школьникам рассказали о космических технологиях
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Иммунолог назвал методы лечения аллергии

11 апреля 2021 10:33
145
Иммунолог назвал методы лечения аллергии

Какие методы применяются при лечении аллергии, рассказал в воскресенье, 11 апреля, в интервью RT врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, основной способ представляет собой элиминацию (удаление. — Ред.) аллергена из окружающей среды пациента.

Если речь идет о сезонной аллергии, то врач рекомендовал, по возможности, уезжать в другую климатическую зону.

«Сейчас начинается цветение деревьев, поэтому можно уехать либо на север, в тундру, либо на юг: обычно рекомендуем Южный берег Крыма или побережье Северного Кавказа... Если вы не контактируете с аллергеном в течение многих лет, то аллергическая реакция сама по себе проходит», — пояснил Болибок.

Иммунолог уточнил, что точно так же этот метод работает с аллергией на животных и с пищевой аллергией, например на белки коровьего молока.

Кроме того, эксперт добавил, что существует аллерген-специфическая иммунотерапия, когда проводится вакцинация специальными аллерговакцинами для создания у пациента иммунитета против раздражающих его трех аллергенов.

«Не все аллергены сейчас есть в виде вакцин, в основном это респираторные аллергены: пыльца деревьев, пыльца трав, клещи и другие компоненты домашней пыли, некоторые плесневые аллергены», — заявил Болибок.

При этом он подчеркнул, что такой вид лечения может подойти не всем аллергикам, пишут "Известия".

Летом 2020 года врач-терапевт неотложной помощи Леонид Звонков перечислил продукты, способные вызвать у человека анафилактический шок. По словам специалиста, самыми мощными аллергенами являются арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Иммунолог назвал методы лечения аллергии
11 апреля 2021  10:33
Иммунолог назвал методы лечения аллергии
145
Всего в СО выявлен  201 случай новой коронавирусной инфекции.
10 апреля 2021  16:37
24 человека умерли в регионе от коронавируса
587
Около 300 из них требуется операция. Врачи оперируют детей с рождения, включая недоношенных, порой весом менее двух килограммов, до 18 лет.
9 апреля 2021  14:56
В Самарском областном кардиодиспансере за год получили помощь более 1000 маленьких пациентов
547
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 37,18, по стране - 70,03.
9 апреля 2021  14:41
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
624
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
9 апреля 2021  12:52
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
595
Протез пальца из Тольятти победил в конкурсе проектов Startup Tour
9 апреля 2021  12:14
Протез пальца из Тольятти победил в конкурсе проектов Startup Tour
531
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
9 апреля 2021  11:05
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
576
В Самаре заболели 62 человека.
8 апреля 2021  15:54
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
697
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
8 апреля 2021  13:16
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
719
Вакцинацию жители села Купино сегодня  проходили в новом передвижном фельдшерском-акушерском пункте.
7 апреля 2021  23:56
В губернии от коронавируса привился 200-тысячный житель
880
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
50
Весь список
В центре внимания
Определились сперники нашего клуба "Крылья Советов" в полуфинале Кубка России по футболу сезона 2020-2021
10 апреля 2021  14:11
Определились сперники нашего клуба "Крылья Советов" в полуфинале Кубка России по футболу сезона 2020-2021
Самарский Футбол
975
Самарцам сообщили, насколько подорожают тарифы ЖКХ
10 апреля 2021  13:29
Самарцам сообщили, насколько подорожают тарифы ЖКХ
ЖКХ
514
НОЦ мирового уровня Инженерия будущего встречает гостей
10 апреля 2021  10:47
НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» встречает гостей
Образование
642
Волнующие вопросы главе региона задали студенты на открытой встрече.
9 апреля 2021  19:31
Дмитрий Азаров будет добиваться увеличения бюджетных мест для студентов сызранского филиала СамГТУ
Образование
855
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
9 апреля 2021  13:10
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
Транспорт
603
Весь список