Иммунолог назвал методы лечения аллергии

145

Какие методы применяются при лечении аллергии, рассказал в воскресенье, 11 апреля, в интервью RT врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, основной способ представляет собой элиминацию (удаление. — Ред.) аллергена из окружающей среды пациента.

Если речь идет о сезонной аллергии, то врач рекомендовал, по возможности, уезжать в другую климатическую зону.

«Сейчас начинается цветение деревьев, поэтому можно уехать либо на север, в тундру, либо на юг: обычно рекомендуем Южный берег Крыма или побережье Северного Кавказа... Если вы не контактируете с аллергеном в течение многих лет, то аллергическая реакция сама по себе проходит», — пояснил Болибок.

Иммунолог уточнил, что точно так же этот метод работает с аллергией на животных и с пищевой аллергией, например на белки коровьего молока.

Кроме того, эксперт добавил, что существует аллерген-специфическая иммунотерапия, когда проводится вакцинация специальными аллерговакцинами для создания у пациента иммунитета против раздражающих его трех аллергенов.

«Не все аллергены сейчас есть в виде вакцин, в основном это респираторные аллергены: пыльца деревьев, пыльца трав, клещи и другие компоненты домашней пыли, некоторые плесневые аллергены», — заявил Болибок.

При этом он подчеркнул, что такой вид лечения может подойти не всем аллергикам, пишут "Известия".

Летом 2020 года врач-терапевт неотложной помощи Леонид Звонков перечислил продукты, способные вызвать у человека анафилактический шок. По словам специалиста, самыми мощными аллергенами являются арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки.