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Хирургия одного дня: в поликлинике в микрорайоне Волгарь открылся оперблок

7 октября 2024 13:02
83
Хирургия одного дня: в поликлинике в микрорайоне Волгарь открылся оперблок

В современном подразделении Самарской городской больницы 10 созданы безопасные и комфортные условия для проведения малых операций.

Поликлиника, построенная благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который принят по решению Президента страны Владимира Путина, оснащена диагностическим и иным оборудованием, необходимым для проведения оперативных вмешательств в амбулаторных условиях.

«Основное предназначение оперблока – это выполнение малых хирургических операций и манипуляций, которые мы можем провести в условиях хирургии одного дня или дневного стационара, — рассказала заведующая хирургическим отделением Мария Айрапетова. —  Это проведение несложных оперативных вмешательств по поводу флегмон, абсцессов, поверхностных гнойников, вмешательств, связанных с диабет стопой и по профилю гинекология. Также можем проводить травматологические операции. Например, после каких-то больших операций в стационаре пациентам ставят спицы или винты, их можно тоже удалять амбулаторно. У нас имеется и аппарат для лазерной хирургии, планируем внедрять в практику».

В оперблоке имеется вся необходимая аппаратура для проведения хирургических вмешательств, оборудованы комфортные палаты.

«Штат специализированного подразделения мы формируем, в том числе уже есть хирург, два оперирующих гинеколога, врач-анестезиолог и операционная медсестра. Будем его расширять и тем самым повышать доступность хирургии одного дня для жителей Куйбышевского района.   Приглашаем молодых и опытных коллег к нам в команду, у нас созданы замечательные условия для работы и  развития»,- подчеркнула заместитель главного врача Елена Стребкова.

Особое внимание врачи будут уделять женскому здоровью.

«В приоритете забота о женщинах репродуктивного возраста. Врачи женской консультации при выявлении проблем и показаний будут направлять к нам пациенток для проведения плановых малых операций. Это малые гинекологические вмешательства по типу гистероскопии, удаление новообразований, полипов, лечение эрозии шейки матки», — отметила заведующая гинекологическим отделением Елена  Буканова.

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