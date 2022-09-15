Хирург посоветовал не сидеть в позе «нога на ногу»

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Врач-хирург, заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина» Максим Елисеев рассказал, почему опасно сидеть в позе «нога на ногу», пишут "Известия".

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» в четверг, 15 сентября, врач объяснил, что длительное скрещивание ног может привести к проблемам со здоровьем не только у женщин, но и у мужчин.

По словам Елисеева, если на небольшой промежуток времени скрестить ноги или расположить нога на ногу, то расслабятся мышцы и разгрузятся голень и стопа. Между тем долго сидеть в таком положении неестественно для человека.

Хирург объяснил, что в этот момент происходит неправильная работа мышц поясницы и таза, а это приводит к деформации тазовых костей относительно друг друга. Елисеев добавил, что привычка сидеть в такой позе приводит к формированию перекошенного таза и неправильной осанки, отмечает телеканал «360».

Врач также отметил, что поза «нога на ногу» вызывает повышение артериального давления в связи с увеличением притока крови к сердцу. Кроме того, существует риск сгущения крови и образования тромбозов в венозной системе, сообщает сайт aif.ru.

Он посоветовал побольше двигаться на прямых ногах, пить достаточное количество жидкости, заниматься легкой гимнастикой после долгого сидячего положения, пишет НСН.

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