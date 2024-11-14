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Главврач Зарайской больницы дал советы, как укреплять иммунитет поздней осенью

14 ноября 2024 23:36
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Важным шагом к предотвращению простуд врач назвал регулярное мытье рук, особенно после посещения общественных мест.

Главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун  отметил, что несколько простых правил помогут защитить организм от сезонных заболеваний, пишут "Известия".

«Первое — это правильное питание. Рацион должен быть наполнен свежими овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами. Уделите особое внимание цитрусовым, ягодам и зелени. Убедитесь, что в вашем меню присутствуют источники витаминов C, D и цинка. Второе правило — регулярная физическая активность. Даже простые прогулки на свежем воздухе улучшат кровообращение и укрепят иммунную систему», — цитирует медика «Радио 1».

Рапцун добавил, что стресс может негативно сказаться на здоровье, поэтому необходимо находить время для отдыха и хобби, чтобы расслабиться и восстановить душевное равновесие.

Важным шагом к предотвращению простуд врач назвал регулярное мытье рук, особенно после посещения общественных мест.

Кроме того, вакцинация против гриппа — это также один из самых эффективных способов защиты в холодное время года, заключил эксперт.

 

Фото:   freepik.com

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Здравоохранение
Важным шагом к предотвращению простуд врач назвал регулярное мытье рук, особенно после посещения общественных мест.
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Главврач Зарайской больницы дал советы, как укреплять иммунитет поздней осенью
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