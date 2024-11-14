Главврач Зарайской больницы дал советы, как укреплять иммунитет поздней осенью

Главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун отметил, что несколько простых правил помогут защитить организм от сезонных заболеваний, пишут "Известия".
«Первое — это правильное питание. Рацион должен быть наполнен свежими овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами. Уделите особое внимание цитрусовым, ягодам и зелени. Убедитесь, что в вашем меню присутствуют источники витаминов C, D и цинка. Второе правило — регулярная физическая активность. Даже простые прогулки на свежем воздухе улучшат кровообращение и укрепят иммунную систему», — цитирует медика «Радио 1».
Рапцун добавил, что стресс может негативно сказаться на здоровье, поэтому необходимо находить время для отдыха и хобби, чтобы расслабиться и восстановить душевное равновесие.
Важным шагом к предотвращению простуд врач назвал регулярное мытье рук, особенно после посещения общественных мест.
Кроме того, вакцинация против гриппа — это также один из самых эффективных способов защиты в холодное время года, заключил эксперт.
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