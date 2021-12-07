Я нашел ошибку
Главные новости:
Белый дом сообщил, что Байден призвал президента Путина к деэскалации вокруг Украины.
Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена
Ее выпишут к концу недели.
Главврач рассказал о состоянии девочки, раненной при стрельбе в московском МФЦ
Проект закона поддержали 30 депутатов, 11 - против.
Депутаты Самарской губернской думы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах
Перед процедурой проводился обязательный медицинский осмотр у терапевта.
В Поволжье более 3,5 тыс. курсантов военных вузов ревакцинировались от COVID-19
В идеальном раскладе судно отправится домой сегодня — после 22:00 по Москве.
В Дании сняли арест с российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе"
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадием Гатиловым.
Дмитрий Азаров обсудил с Постпредом РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадием Гатиловым перспективы сотрудничества региона с Организацией Объединенных Наций  
Глава ведомства Антон Котяков заявил, что решения могут быть приняты в ближайшее время.
Минтруд о необходимости дополнительной компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров 
Политолог Дарья Кислицына подчеркнула, что участие Самарской области во встрече с представителями ООН говорит о масштабности целей руководства региона.
«Это будет определять качество жизни на десятилетия»: российский эксперт о выступлении Дмитрия Азарова в ООН и задачах устойчивого развития
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
0.47
EUR 83.71
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главврач рассказал о состоянии девочки, раненной при стрельбе в московском МФЦ

7 декабря 2021 22:19
154
Ее выпишут к концу недели.

Операция девочки, пострадавшей в московском МФЦ во вторник во время стрельбы, носила простой, косметический характер, ее выпишут к концу недели, сообщил журналистам главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

Он отметил, что состояние девочки при поступлении оценивалось как средней тяжести, девочка была в сознании.

"При осмотре огнестрельное сквозное ранение шеи справа в перелах мягких тканей. Потребовалось первичная хирургическая обработка и ушивание раны. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический ", - сказал Горев.

"Я думаю, к концу недели можно будет ставить вопрос о выписке ребенка ", - сказал Горев.

 

Фото:   РИА Новости / Антон Белицкий

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Ее выпишут к концу недели.
7 декабря 2021  22:19
Главврач рассказал о состоянии девочки, раненной при стрельбе в московском МФЦ
154
На вопросы из соцсетей ответила главный педиатр Самары.
7 декабря 2021  16:04
Как дети переносят коронавирус, когда появится детская вакцина и как предотвратить заражение
334
Внедрение цифровых технологий в работу службы скорой помощи повышает оперативность и эффективность работы.
7 декабря 2021  14:41
Специалисты скорой медицинской помощи региона работают в новой информационной системе
317
Врач уточнила, что в данный момент детская вакцина находится в стадии апробации и практически еще не применяется.
6 декабря 2021  22:58
Главный педиатр региона рассказала при каких условиях можно будет делать вакцину от коронавируса детям 
789
Видеогастроскоп и видеоколоноскоп, а также аппарат ультразвуковой диагностики.
6 декабря 2021  16:42
В Богатовскую центральную районную больницу поступило новое оборудование
532
Возведение модульного здания офиса врача общей практики в селе Кротково началось в августе этого года.
6 декабря 2021  16:32
В селе Кротково в ближайшее время откроется новый офис врача общей практики
501
Нутрициолог назвала вредные при похудении фрукты
4 декабря 2021  10:28
Нутрициолог назвала вредные при похудении фрукты
1078
Стационар ранее был перепрофилирован под инфекционный госпиталь  для оказания помощи пациентам  с COVID-19.
3 декабря 2021  14:37
Стационар Самарской городской больницы № 8 начал работу  в штатном режиме
869
Врачи рекомендуют пожилым пациентам пройти вакцинацию от гриппа.
2 декабря 2021  17:12
В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа
998
2 декабря 2021  07:40
Чекап для мужчин
461
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
1996
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадием Гатиловым.
7 декабря 2021  20:19
Дмитрий Азаров обсудил с Постпредом РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадием Гатиловым перспективы сотрудничества региона с Организацией Объединенных Наций  
340
Еще 781 житель Самарской области заболели коронавирусом
7 декабря 2021  13:29
Еще 781 житель Самарской области заболели коронавирусом
310
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынк
7 декабря 2021  11:24
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынке
316
В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, лидеры бизнеса, гражданского общества.
6 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров с успехом представил родной регион на площадке ООН
433
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта Производительность труда в регионе
6 декабря 2021  11:45
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта "Производительность труда" в регионе
844
Весь список