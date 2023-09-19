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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Безенчукскую центральную районную больницу с рабочим визитом. На встрече с коллективом учреждения совместно с главой района Владимиром Аникиным он представил нового главного врача.



Главным врачом Безенчукской ЦРБ назначена Людмила Слепнева. Стаж ее работы в системе здравоохранения - более 15 лет, из них свыше 13 лет - на руководящих должностях. До этого она работала заместителем главного врача по качеству оказания медицинской помощи Самарской поликлиники № 14. Также Людмила Слепнева является главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике по г.о. Самара.



Руководитель ведомства поблагодарил Евгения Адоевского, ранее возглавлявшего больницу, за работу. И пожелал новому главному врачу сохранить имеющиеся наработки в организации медицинской помощи и приумножить их.



«Необходимо сделать акцент на развитие первичной медико-санитарной помощи. Специалисты первичного звена участвуют в сбережении здоровья наших жителей и профилактике заболеваний. Необходимо повысить охват населения диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами. Сейчас также важно активизировать работу по проведению прививочной кампании от гриппа», - подчеркнул Армен Бенян.



Условия для проведения профилактических мероприятий и оказания медицинской помощи улучшаются благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Так, обновлен автомобильный парк взрослого и детского поликлинических отделений – в 2022 году поставлены новые 13 машин марки «Лада-Гранта». В этом году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения проведен капитальный ремонт в офисе врача общей практики в поселке Прибой и фельдшерско-акушерском пункте в селе Красноселки, в настоящее время ремонтные работы также ведутся в поликлинике в пгт Безенчук. Ранее были возведены новые объекты: в селе Ново-Михайловка - ФАП, в поселке городского типа Осинки - врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО