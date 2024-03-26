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Главный врач Самарского наркодиспансера рассказал о признаках алкоголизма

26 марта 2024 17:54
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Выделяют 3 стадии заболевания.

Главный внештатный специалист по психиатрии-наркологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань:

"К признакам алкоголизма относят:
частое употребление спиртных напитков
 потеря контроля над собой в состоянии опьянения
смена жизненных приоритетов в сторону алкоголя
 постепенное увеличение количества выпитого
увеличение толерантности к спиртосодержащим напиткам.

Выделяют 3 стадии заболевания.

Начальная (первая) стадия.
Патологическое влечение к алкоголю является господствующим мотивом поведения. Потребление спиртного становится самоцелью, вопреки многим отрицательным последствиям. На смену эйфории приходят раздражительность, грубость, агрессивность, придирчивость. Из-за усиления метаболизма этанола и уменьшения чувствительности к нему нервной ткани у больного в 2–3 раза увеличивается толерантность к алкоголю.

Средняя (вторая) стадия.
Возникает синдром отмены алкоголя. Формируется «запойный» либо постоянный тип злоупотребления алкоголем. Становятся отчётливыми признаки морально-этического снижения и огрубления. Формируются психопатоподобные состояния, агрессия, амнезия периода опьянения – в виде фрагментов более или менее стёртых воспоминаний или тотальной утраты памяти обо всём происходившем в это время.

Конечная (третья) стадия.
Характеризуется, в первую очередь, психическим дефектом: отсутствие тонких эмоций и усиление примитивных, исчезновение душевных привязанностей и интересов, некритичностью, бездеятельностью, ослаблением интеллектуальных функций и другими признаками алкогольной деградации. Им сопутствует разнообразная соматическая и неврологическая патология: полиневропатия, мозжечковые расстройства, болезни печени, поджелудочной железы, пищеварения. Толерантность к алкоголю значительно снижается.

Важно не пропустить первые признаки формирования алкогольной зависимости и вовремя обратиться к врачу-психиатру-наркологу.

Лечение алкоголизма, медицинскую реабилитацию жители региона могут пройти в трёх наркологических диспансерах:
 Самарский областной клинический наркологический диспансер
 Тольяттинский наркологический диспансер
 Сызранский наркологический диспансер.

 Горячая линия Самарского областного клинического наркологического диспансера 8-927-692-16-07.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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