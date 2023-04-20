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Главный трансфузиолог региона: для спасения новорожденных в области провели свыше 13 тысяч иммунологических исследований

20 апреля 2023 20:17
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Служба крови региона оснащена современным оборудованием для выполнения полного спектра иммуногематологических исследований.

Обеспечение вирусной безопасности донорской крови и ее компонентов — отдельное значимое направление работы службы крови. В лаборатории кровь проверяется на наличие вирусных инфекций — ВИЧ, гепатитов В и С. Не менее важная задача — обеспечение иммунологической безопасности при переливании компонентов крови.

Современные методы лабораторной диагностики позволяют обеспечить максимальное совпадение антигенного профиля донора и пациента при переливании и свести к минимуму риск иммунологических осложнений.

«Каждый врач, проводящий переливание донорской крови, должен учитывать иммунологические риски при трансфузии. Особое внимание мы традиционно уделяем работе с новорожденными. Использование компонентов крови без индивидуального подбора в этом случае может привести к гемолитическим осложнениям, — отмечает главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова. — В лаборатории наши специалисты почти круглосуточно осуществляют индивидуальный подбор крови для этой группы пациентов. Например, 31 декабря около 18:00 к нам поступили пробирки для проведения экстренного подбора компонентов донорской крови для новорожденных двойняшек из Тольятти с острой дыхательной недостаточностью, которые родились с экстремально низкой массой тела. Все анализы были оперативно проведены и компоненты крови были подобраны в кратчайшие сроки. Детям перелили кровь в объеме 10 и 15 мл».

Всего с 2018 по 2022 год на областной станции проведено более 13500 исследований крови для переливания новорожденным, в 630 случаях выявлен иммунологический конфликт матери и ребенка.

«Активно в этом направлении мы работаем с перинатальными центрами областной больницы им. В.Д. Середавина, Тольяттинской городской клинической больницы №5 и областным кардиологическим диспансером», — пояснила главный внештатный специалист.

Новые методы исследования и возможности медоборудование позволяют диагностировать иммунный конфликт по антигенам не только эритроцитов, но и тромбоцитов. Есть заболевания, при которых требуются множественные трансфузии донорских компонентов. Для успешного переливания, кроме подбора донора по группе крови и резус-принадлежности, необходимо совпадение донора и пациента по системе лейкоцитов HLA.

«При множественных переливаниях компонентов крови может возникнуть состояние резистентности, или привыкания: при переливании донорских тромбоцитов уровень тромбоцитов пациента расти не будет. Практически весь прошлый год наши специалисты проводили работу по подбору тромбоцитов ребенку 10 лет с гематологическим заболеванием. Уровень тромбоцитов был критически низким. Специалисты лаборатории несколько раз в неделю на протяжении полугода проводили поиск совместимых доноров. Из 120 обследованных подошло 30 человек. В результате наших совместных усилий со специалистами областной детской клинической больницы им. Ивановой ребенка состояние ребенка удалось стабилизировать, он был транспортирован для лечения в федеральный научно-исследовательский центр, где ему успешно была проведена пересадка костного мозга от отца. И таких сложных случаев в работе наших специалистов наберется немало», — рассказала Елена Кудинова.

Служба крови региона оснащена современным оборудованием для выполнения полного спектра иммуногематологических исследований — от определения группы крови до проведения индивидуального подбора эритроцит-содержащих компонентов донорской крови для пациентов с онкологическими, гематологическими заболеваниями, а также тех, кто нуждается во множественных трансфузиях, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   ru.freepik.com

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