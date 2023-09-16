Главный трансфузиолог региона: "Более 2100 жителей Самарской области вступили в регистр потенциальных доноров костного мозга"

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Кому помогают доноры гемопоэтических стволовых клеток? Что такое федеральный регистр доноров костного мозга? Как стать потенциальным донором костного мозга?



Об этом во Всемирный день донора костного мозга рассказывает главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова:



"Трансплантация костного мозга используется, прежде всего, при лечении онкологических заболеваний, таких как лейкозы, поражения лимфатической системы, нейробластома, а также апластической анемии и ряде наследственных дефектов крови.



При трансплантации костного мозга пациент получает внутривенно гемопоэтические стволовые клетки здорового человека. Они восстанавливают способность организма к кроветворению. Эти клетки могут развиваться, превращаясь в эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.



Добровольные доноры требуются для так называемой аллогенной трансплантации, когда клетки берутся у другого человека. Чтобы проверить, подходит ли костный мозг для пересадки, у потенциального донора берется на анализ кровь и проводится типирование – определение HLA-фенотипа, то есть набора генов, отвечающих за совместимость тканей.



Большая вероятность такой совместимости есть у родственников, причем отец или мать обычно реже подходят на роль донора, чем брат или сестра. Однако идеальным донором с таким же HLA-типом, как у больного, - может оказаться и совершенно незнакомый человек, живущий в другом регионе. Найти такого человека возможно только с помощью специальных регистров.



Федеральный регистр доноров костного мозга – это электронная база данных, содержащая обезличенную информацию о добровольных донорах костного мозга (пол, возраст, HLA-генотип), где осуществляется подбор доноров для пациента. Полномочия оператора Федерального регистра доноров костного мозга возложены на Федеральное медико-биологическое агентство России.



В настоящее время в Федеральном регистре содержатся данные о почти 205 тысячах доноров костного мозга. При этом ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян, из которых 900 – дети.



Для пациента, нуждающегося в трансплантации костного мозга, наиболее результативен поиск неродственного донора в том регионе, где он проживает.

Поэтому важно участие в социальной миссии донорства жителей каждого региона страны.



Самарская служба крови, начиная с 1997 года, ведет работу по формированию регистра потенциальных доноров костного мозга. Более 2100 человек уже вступили в регистр. В основном все они уже являлись донорами крови или ее компонентов.



Более 200 запросов на активацию доноров из регистра получила Самарская станция переливания крови от российских клиник, специализирующихся на лечении гематологических больных и осуществляющих пересадки костного мозга. От 6 генетически подошедших после дообследования самарских доноров проведена трансплантация костного мозга – последняя была в конце прошлого года.



Если вы решили стать потенциальным донором костного мозга, то необходимо подать заявление на вступление в регистр через Личный кабинет портала Госуслуг: раздел Документы - Здоровье - Подача заявления в Федеральный регистр доноров костного мозга. После получения заявления с вами свяжется специалист Службы крови Самарской области, пригласит Вас на станцию переливания крови для личной консультации, подписания согласия на вступление в регистр и сдачи 4 мл крови на типирование.



В случае, если ваш HLA-тип подойдет какому-нибудь больному, нуждающемуся в трансплантации костного мозга, вам предложат пройти дополнительное обследование и только в случае полной совместимости с пациентом Вы сможете стать донором гемопоэтических стволовых клеток".

Фото: минздрав СО