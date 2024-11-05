Главный терапевт регион: "Душевный комфорт играет важную роль в профилактике обострений у пациентов с хроническими заболеваниями"

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, Олег Фатенков:



"Хронические заболевания - длительные состояния, требующие постоянного внимания, лечения и самоуправления. Они оказывают существенное влияние на физическое, эмоциональное и психологическое благополучие пациентов.



Душевный комфорт играет важную роль в профилактике обострений у таких пациентов.



Хроническое заболевание может вызывать:

- чувство беспомощности

- тревогу

- депрессию

- снижение самооценки.



Психологическая поддержка позволяет пациентам управлять стрессом, улучшает их психологическую устойчивость и повышает приверженность к лечению.



Ещё одна важная роль психологической поддержки заключается в помощи пациентам в принятии и управлении своим состоянием. Хронические заболевания требуют длительного лечения, изменения образа жизни, медикаментозной терапии и контроля за симптомами. Психологическое консультирование помогает пациентам развивать навыки самоуправления, такие как планирование, установление целей, мотивация и соблюдение режима лечения.



Душевный комфорт также играет важную роль в улучшении качества коммуникации и взаимодействия между пациентами и медицинскими специалистами. Регулярные посещения врачей, выполнение медицинских назначений и соблюдение рекомендаций требуют от пациентов определённых усилий. Психологическая поддержка помогает пациентам улучшить свои коммуникативные навыки, выражать свои ожидания и беспокойства, а также эффективно сотрудничать с медицинскими специалистами.



Таким образом, психологическая поддержка помогает пациентам:

-справляться с эмоциональными и психологическими трудностями

-развивать навыки самоуправления

-улучшать коммуникацию с медицинскими специалистами

-создаёт поддерживающую среду, где пациенты могут общаться с другими людьми, сталкивающимися с аналогичными проблемами

-способствует улучшению качества их жизни и способности эффективно управлять своим заболеванием".

Фото: минздрав СО