Главный терапевт регион: "Душевный комфорт играет важную роль в профилактике обострений у пациентов с хроническими заболеваниями"

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, Олег Фатенков:
"Хронические заболевания - длительные состояния, требующие постоянного внимания, лечения и самоуправления. Они оказывают существенное влияние на физическое, эмоциональное и психологическое благополучие пациентов.
Душевный комфорт играет важную роль в профилактике обострений у таких пациентов.
Хроническое заболевание может вызывать:
- чувство беспомощности
- тревогу
- депрессию
- снижение самооценки.
Психологическая поддержка позволяет пациентам управлять стрессом, улучшает их психологическую устойчивость и повышает приверженность к лечению.
Ещё одна важная роль психологической поддержки заключается в помощи пациентам в принятии и управлении своим состоянием. Хронические заболевания требуют длительного лечения, изменения образа жизни, медикаментозной терапии и контроля за симптомами. Психологическое консультирование помогает пациентам развивать навыки самоуправления, такие как планирование, установление целей, мотивация и соблюдение режима лечения.
Душевный комфорт также играет важную роль в улучшении качества коммуникации и взаимодействия между пациентами и медицинскими специалистами. Регулярные посещения врачей, выполнение медицинских назначений и соблюдение рекомендаций требуют от пациентов определённых усилий. Психологическая поддержка помогает пациентам улучшить свои коммуникативные навыки, выражать свои ожидания и беспокойства, а также эффективно сотрудничать с медицинскими специалистами.
Таким образом, психологическая поддержка помогает пациентам:
-справляться с эмоциональными и психологическими трудностями
-развивать навыки самоуправления
-улучшать коммуникацию с медицинскими специалистами
-создаёт поддерживающую среду, где пациенты могут общаться с другими людьми, сталкивающимися с аналогичными проблемами
-способствует улучшению качества их жизни и способности эффективно управлять своим заболеванием".
Фото: минздрав СО