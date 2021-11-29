Главный педиатр Самарской области обратилась к жителям региона

Главный педиатр Самарской области Лилия Ильинична Мазур обратилась к жителям региона:
Уважаемые родители!
Врачи всегда говорят, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить. И ОРВИ, и грипп, и коронавирус – не исключение. Мы призываем вас принять все известные меры профилактики, чтобы уберечь себя и своего ребенка от инфекционных болезней.
Как уберечься от инфицирования?
• инфекции передаются от человека к человеку через кашель, чихание, через руки при соприкосновении с инфицированной поверхностью;
• часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд (и родителям тоже);
• кашлять и чихать в салфетку или сгиб локтя (и родителям тоже);
• не подходить к больным ближе, чем на полтора – два метра;
• заболевшие дети должны оставаться дома, держаться на расстоянии от других людей, пока их состояние не улучшится;
• воздержитесь от посещения мест скопления людей.
Что делать, если заболел ребенок?
• Оставляйте больного ребенка дома, кроме тех случаев, когда ему нужна медицинская помощь.
• Давайте ребенку много жидкости (сок, воду и др.).
• Создайте больному ребенку комфортные условия. Крайне важен покой.
• Если у ребенка жар, боль в горле и ломота в теле, вы можете дать ему жаропонижающие лекарства, которые пропишет врач с учетом возраста.
• Не допускайте контакта заболевших со здоровыми.
• Если ваш ребенок контактировал с больным гриппом, спросите у врача о необходимости приема антивирусных средств.
Срочно обратитесь за медицинской помощью, если у вашего ребенка:
• учащенное или затрудненное дыхание;
• синюшность кожных покровов;
• отказ от достаточного количества питья;
• непробуждение или отсутствие реакции;
• возбужденное состояние;
• отсутствие мочеиспускания или слез во время плача;
• симптомы проходят, но потом возвращаются с жаром и сильным кашлем.
Особенно хочу подчеркнуть, насколько уязвимы маленькие дети. Малыши до года не посещают детские учреждения и все свое время проводят в семье: с родителями, бабушками-дедушками, братьями и сестрами, и именно от них заражаются и ОРВИ, и гриппом, а теперь еще и новой коронавирусной инфекцией. Поэтому и родители, и все остальные родственники должны помнить об этом и своевременно пройти полную вакцинацию от гриппа и COVID-19. Не забывайте, что от вас зависят жизнь и здоровье беззащитного малыша!
Вакцинация спасает жизни!