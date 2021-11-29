Главный педиатр Самарской области обратилась к жителям региона

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Главный педиатр Самарской области Лилия Ильинична Мазур обратилась к жителям региона:

Уважаемые родители!

Врачи всегда говорят, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить. И ОРВИ, и грипп, и коронавирус – не исключение. Мы призываем вас принять все известные меры профилактики, чтобы уберечь себя и своего ребенка от инфекционных болезней.

Как уберечься от инфицирования?

• инфекции передаются от человека к человеку через кашель, чихание, через руки при соприкосновении с инфицированной поверхностью;

• часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд (и родителям тоже);

• кашлять и чихать в салфетку или сгиб локтя (и родителям тоже);

• не подходить к больным ближе, чем на полтора – два метра;

• заболевшие дети должны оставаться дома, держаться на расстоянии от других людей, пока их состояние не улучшится;

• воздержитесь от посещения мест скопления людей.

Что делать, если заболел ребенок?

• Оставляйте больного ребенка дома, кроме тех случаев, когда ему нужна медицинская помощь.

• Давайте ребенку много жидкости (сок, воду и др.).

• Создайте больному ребенку комфортные условия. Крайне важен покой.

• Если у ребенка жар, боль в горле и ломота в теле, вы можете дать ему жаропонижающие лекарства, которые пропишет врач с учетом возраста.

• Не допускайте контакта заболевших со здоровыми.

• Если ваш ребенок контактировал с больным гриппом, спросите у врача о необходимости приема антивирусных средств.

Срочно обратитесь за медицинской помощью, если у вашего ребенка:

• учащенное или затрудненное дыхание;

• синюшность кожных покровов;

• отказ от достаточного количества питья;

• непробуждение или отсутствие реакции;

• возбужденное состояние;

• отсутствие мочеиспускания или слез во время плача;

• симптомы проходят, но потом возвращаются с жаром и сильным кашлем.

Особенно хочу подчеркнуть, насколько уязвимы маленькие дети. Малыши до года не посещают детские учреждения и все свое время проводят в семье: с родителями, бабушками-дедушками, братьями и сестрами, и именно от них заражаются и ОРВИ, и гриппом, а теперь еще и новой коронавирусной инфекцией. Поэтому и родители, и все остальные родственники должны помнить об этом и своевременно пройти полную вакцинацию от гриппа и COVID-19. Не забывайте, что от вас зависят жизнь и здоровье беззащитного малыша!

Вакцинация спасает жизни!