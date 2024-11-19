Главный педиатр региона: что важно знать о назначении антибиотиков детям

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Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой факультетской педиатрии Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Галина Порецкова:



"Что важно знать о назначении антибиотиков детям?

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), даже протекающие с повышением температуры, насморком, кашлем и другими симптомами не всегда являются поводом для назначения антибиотиков.

Детские кишечные инфекции в большинстве случаев вызываются вирусами и не требуют лечения антибиотиками.

Назначение антибиотиков необходимо, если развиваются бактериальные инфекции или к вирусным заболеваниям присоединяются бактериальные осложнения.



Только врач должен определять:

- в каких случаях требуется назначение антибактериальных препаратов

- какие исследования или экспресс-тесты должны быть проведены перед их использованием

- как правильно подобрать дозировку препарата и определить длительность курса лечения.



Почему родители не должны заниматься самолечением и самостоятельно выбирать препараты?

Необоснованное назначение антибиотиков - риск формирования множественной устойчивости бактерий к препаратам и невозможности создать защиту ребёнку от инфекции как в настоящий момент, так и в будущем.



Антибиотикорезистентность - устойчивость возбудителей к антибактериальным препаратам - угроза эффективного исхода лечения.



Таким образом, правильно назначить антибиотики может только врач, опираясь на диагностику инфекций, особенности ребёнка, перенесённые заболевания и полученное ранее лечение.

Если врач назначил ребёнку антибактериальный препарат строго следуйте рекомендациям, никогда самостоятельно не меняйте дозировку препарата и схему лечения".

Фото: минздрав СО