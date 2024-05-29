Главный онколог Самарского онкодиспансера : "Курение вызывает 12 видов онкологических заболеваний"

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Главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов:



"Курение вызывает 12 видов онкологических заболеваний, в том числе рак легкого. На его долю приходится 25% от общего числа злокачественных новообразований у мужчин. Мужчины болеют в 3 раза чаще женщин. Уровень заболеваемости повышается пропорционально возрасту.



В 2023 году на территории Самарской области было выявлено свыше 1300 случаев рака легкого.



Есть некоторые особенности развития опухолей легких: они длительно протекают без каких-либо симптомов, но при активном процессе склонны к агрессивному течению, рано дают метастазы и часто рецидивируют.



Более 90% онкологических заболеваний возможно полностью излечить, обнаружив их на 1-2 стадиях.



Один из основных способов диагностики для раннего выявления данного вида патологии – это проведение ежегодного флюорографического исследования в рамках программы диспансеризации взрослого населения.



Также жители Самарской области могут пройти уточняющую диагностику по направлению лечащего врача в центрах амбулаторной онкологической помощи. Такие специализированные подразделения работают на базе 10 многопрофильных медучреждений. Все центры оснащены полным спектром оборудования, необходимым для комплексной диагностики основных видов злокачественных новообразований, в том числе и рака легкого".

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