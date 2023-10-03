Главный инфекционист Тольятти призвал жителей пройти вакцинация от гриппа своевременно

167

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, заместитель главного врача по инфекции Тольяттинской городской клинической больницы № 5, врач- инфекционист Николай Каравашкин:



"ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции – большая группа острых инфекционных заболеваний, причиной которых являются вирусы, поражающие преимущественно верхние дыхательные пути.



Ежегодно более 3000 пациентов, в том числе около 1500 детей, с респираторными заболеваниями проходят лечение в Тольяттинской городской клинической больнице №5.



Грипп – одна из разновидностей ОРВИ. В отличие от остальных респираторных инфекций он может протекать в тяжелой форме и приводить к серьезным осложнениям.

Ведущие симптомы гриппа - повышение температуры тела, боль в мышцах, ломота в суставах, головная боль, общая слабость, кашель, одышка, боль в горле, фарингит, насморк, трахеит.



Грипп наиболее опасен

для детей, особенно до 5 лет

для людей старше 60 лет

для беременных

для лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, обмена веществ

для лиц с ослабленной иммунной системой.



Частым осложнением гриппа является пневмония с развитием дыхательной недостаточности. Причем как первичная пневмония - вирусная, так и вторичная пневмония, когда к вирусному поражению присоединяется бактериальная инфекция. Она еще более осложняет течение болезни и нередко является причиной летальных исходов при гриппе. Нередки осложнения со стороны сердца, центральной нервной системы, ЛОР-органов (отиты, синуиты, ларингиты), свертывающей системы крови и других органов.



Наиболее эффективным способом предотвращения таких осложнений является вакцинация.



Прививки, которые применяют в поликлиниках — это неживые вакцины. Они не содержат живых вирусов и не могут вызывать инфекционное заболевание.



У детей вакцинация от гриппа возможна только по достижении 6 месяцев. Поэтому защитить самого маленького члена семьи можно только, если вакцинировать его ближайшее окружение - родителей, старших детей, бабушек и дедушек, няню.



Помните, что прививка — это не таблетка, которая начинает работать через тридцать минут! Иммунной системе требуется около 2 недель, чтобы выработать иммунитет в ответ на вакцинацию.

Фото: ru.freepik.com