Главный инфекционист Тольятти призвал жителей пройти вакцинация от гриппа своевременно

Я нашел ошибку
Главные новости:
В гости к школьникам 1 и 3 классов пришел сказочный герой Теплослав, вместе с которым ребята отвечали на вопросы веселой викторины.
Энергетики «Т Плюс» открыли очередной сезон уроков энергобезопасности и экологии для самарских школьников
. До 15 ноября на официальном сайте фестиваля принимают заявки от творческих объединений.
Стартовал V сезон Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
Необходимо ускорить преобразования в историческом центре Самары.
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию исторического центра областной столицы
Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем!».
4 октября в Самаре  будут включены электросирены и сиренно-речевые установки
С 1 по 7 октября Самарский институт культуры принимает проект «Созвучия Поволжья: культурная точка роста» – победитель федерального конкурса «Росмолодежь».
В Самаре, в МКТК «Дирижабль», впервые выступит мультиинструментальный молодежный оркестр
Ожидается, что в Тольятти на Всероссийскую спартакиаду соберутся около 300 особенных спортсменов из 23 регионов страны.
В Тольятти пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике 
В соревнованиях принимают участие более 300 сотрудников полиции со всей России.
В спортивном комплексе ЦСКА ВВС Самары стартовал чемпионат МВД по плаванию
В Самарской губернии стартовала региональная общественная Акция «Благородство»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.48
1.07
EUR 103.87
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный инфекционист Тольятти призвал жителей пройти вакцинация от гриппа своевременно

3 октября 2023 14:07
167
Прививки, которые применяют в поликлиниках — это неживые вакцины. Они не содержат живых вирусов и не могут вызывать инфекционное заболевание.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, заместитель главного врача по инфекции Тольяттинской городской клинической больницы № 5, врач- инфекционист Николай Каравашкин:

"ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции – большая группа острых инфекционных заболеваний, причиной которых являются вирусы, поражающие преимущественно верхние дыхательные пути.

Ежегодно более 3000 пациентов, в том числе около 1500 детей, с респираторными заболеваниями проходят лечение в Тольяттинской городской клинической больнице №5.

Грипп – одна из разновидностей ОРВИ. В отличие от остальных респираторных инфекций он может протекать в тяжелой форме и приводить к серьезным осложнениям.

Ведущие симптомы гриппа - повышение температуры тела, боль в мышцах, ломота в суставах, головная боль, общая слабость, кашель, одышка, боль в горле, фарингит, насморк, трахеит.

Грипп наиболее опасен
для детей, особенно до 5 лет
 для людей старше 60 лет
 для беременных
 для лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, обмена веществ
 для лиц с ослабленной иммунной системой.

Частым осложнением гриппа является пневмония с развитием дыхательной недостаточности. Причем как первичная пневмония - вирусная, так и вторичная пневмония, когда к вирусному поражению присоединяется бактериальная инфекция. Она еще более осложняет течение болезни и нередко является причиной летальных исходов при гриппе. Нередки осложнения со стороны сердца, центральной нервной системы, ЛОР-органов (отиты, синуиты, ларингиты), свертывающей системы крови и других органов.

Наиболее эффективным способом предотвращения таких осложнений является вакцинация.

Прививки, которые применяют в поликлиниках — это неживые вакцины. Они не содержат живых вирусов и не могут вызывать инфекционное заболевание.

У детей вакцинация от гриппа возможна только по достижении 6 месяцев. Поэтому защитить самого маленького члена семьи можно только, если вакцинировать его ближайшее окружение - родителей, старших детей, бабушек и дедушек, няню.

Помните, что прививка — это не таблетка, которая начинает работать через тридцать минут! Иммунной системе требуется около 2 недель, чтобы выработать иммунитет в ответ на вакцинацию.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Прививки, которые применяют в поликлиниках — это неживые вакцины. Они не содержат живых вирусов и не могут вызывать инфекционное заболевание.
3 октября 2023  14:07
Главный инфекционист Тольятти призвал жителей пройти вакцинация от гриппа своевременно
167
В Клиниках СамГМУ открылась выставка картин «Стома – не приговор, а стимул к новой жизни»
3 октября 2023  13:48
В Клиниках СамГМУ открылась выставка картин «Стома – не приговор, а стимул к новой жизни»
176
В ближайшее время партия вакцины будет распределена в прививочные пункты.
2 октября 2023  17:48
В Самарскую область поступила вакцина "Совигрипп" для профилактики инфекции у взрослого населения
387
Тольяттинские росгвардейцы стали донорами
2 октября 2023  10:54
Тольяттинские росгвардейцы стали донорами
323
Чапаевские педиатры совершили более 1000 выездов к пациентам на новом автомобиле.
29 сентября 2023  20:32
Оперативно оказывать медицинскую помощь юным жителям Чапаевска помогает новый автомобиль
913
Основное  преимущество  -  это менее инвазивная процедура по сравнению с открытым хирургическим доступом.
29 сентября 2023  14:57
Самарские кардиохирурги  впервые  провели   новую операцию - трансапикальная имплантация протеза аортального клапана
906
Чапаевские педиатры совершили более 1000 выездов к пациентам на новом автомобиле
29 сентября 2023  14:02
Чапаевские педиатры совершили более 1000 выездов к пациентам на новом автомобиле
721
В Самаре вакцинируют работников городского транспорта
29 сентября 2023  13:52
В Самаре вакцинируют работников городского транспорта
699
В ходе акции специалисты рассказали жителям о том, как избежать рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить активное долголетие.
28 сентября 2023  21:45
На самарской набережной более 100 человек приняли участие в профилактической акции
684
Мемориальная доска установлена на здании на пересечении улиц Вилоновской/Чапаевской, где ранее располагался отдел здравоохранения.
28 сентября 2023  18:39
В Самаре открыта мемориальная доска  заслуженному врачу РФ Федору Белянину
721
Весь список
В центре внимания
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
3 октября 2023  11:58
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
356
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
3 октября 2023  10:51
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
499
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
2 октября 2023  13:56
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
455
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
2 октября 2023  12:40
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
390
В Самаре тепло поступили уже в 95% объектов соцсферы
2 октября 2023  12:25
В Самаре тепло поступило уже в 95% объектов соцсферы
489
Весь список