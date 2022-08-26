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Главный инфекционист региона Елена Стребкова: "Укреплять иммунитет необходимо каждые 6 месяцев"

26 августа 2022 15:41
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Вакцинация — главный, наиболее эффективный инструмент борьбы с любыми эпидемиями.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, к.м.н. Елена Алексеевна Стребкова обратилась к жителям региона:

- К сожалению, среди граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19 в зимний период или весной, — значительной части жителей региона — распространено мнение о том, что в следующий раз привиться нужно только через год, поскольку QR-код действует в этот период. Однако мы продолжаем жить в условиях пандемии, и укреплять иммунитет необходимо каждые 6 месяцев, несмотря на срок действия сертификата об иммунизации. Призываю всех, кто привился в марте этого года или ранее, пройти ревакцинацию прямо сейчас.

Люди среднего возраста, не имеющие тяжелых хронических заболеваний, — если они прошли полноценную вакцинацию двухкомпонентной вакциной «Спутник V», — могут ревакцинироваться одним компонентом вакцины. Лицам старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями необходимо посетить прививочный кабинет дважды.

На этой неделе я прошла третью для себя вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Это абсолютно сознательный шаг: видя, что практически в 100% случаев на реанимационных койках стационаров оказываются люди, не прошедшие своевременную вакцинацию, что вероятность попадания туда для непривитых в 20 раз выше, я хочу обезопасить себя от этой тяжелой болезни.

Мы — инфекционисты — к прививкам относимся очень серьезно, потому что прекрасно понимаем, как они влияют на распространение инфекционных болезней. Вакцинация — главный, наиболее эффективный инструмент борьбы с любыми эпидемиями.

 

Фото:   минздрав СО

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