Главный детский эндокринолог региона назвала 3 ведущих заболевания эндокринной системы у детей

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Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ Минздрава России, заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Евгения Михайлова:



«Вся работа организма, контролируется эндокринными железами. Самая главная железа находится в головном мозге – гипофиз. Он руководит работой всего организма. Эндокринные железы – «оркестр», а гипофиз – «дирижёр».



Щитовидная железа определяет активность, умственное развитие, возможности противостоять трудностям.

У детей от работы щитовидной железы зависит не только умственное развитие, но и рост и половое созревание. Поджелудочная железа отвечает за нормальный уровень сахара в крови. Надпочечники – это две парные железы, которые отвечают за уровень артериального давления и за устойчивость к стрессу, а половые железы определяют функции деторождения.



3 ведущих заболевания эндокринной системы у детей:

- проблема йодного дефицита, которая приводит к заболеванию щитовидной железы

- избыточная масса тела

- сахарный диабет I типа



Дефицит йода, в том числе может быть выявлен при неонатальном скрининге.



Неонатальный скрининг у новорожденных проводится на 1-2 день жизни, в него включено исследование уровня тиреотропный гормона, который контролирует работу щитовидной железы. В норме он должен быть, как и взрослого – 5 мМЕ/мл. Бывают случаи, когда он слишком высокий в границах 50, тогда диагностируется достаточно серьезное заболевание – врожденный гипотиреоз, требующее пожизненного лечения. Данный вид заболевания встречается редко 1 случай на 3-4 тысячи новорожденных. Дети с показателями от 5 до 50 мМЕ/мл испытывали дефицит йода во время внутриутробного развития.



Для профилактики необходимо употреблять йодированные продукты питания и йодированную соль. Также могут применяться медицинские препараты йодида калия, в которых содержание данного микроэлемента строго дозировано. Эти препараты должны быть назначены только врачом при наличии показаний.



Мультисистемная проблема – избыточная масса тела.

В 99% причины развития избыточной массы тела – неправильное потребление энергии и ее затраты, нарушение пищевого поведения и физической активности. Проблемы избыточного веса могут привести к повышению сахара крови, артериального давления, сахарному диабету 2 типа, а в более взрослом возрасте возникает риск развития ранних инфарктов и инсультов.



Сахарный диабет

Федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом направлен на улучшение качества жизни пациентов, обеспечение за счёт средств федерального бюджета средствами самоконтроля и обучение пациентов в школах сахарного диабета. В области широко внедряются все нововведения проекта.



Помните, если заболевания эндокринной системы у детей выявить на ранней стадии и назначить соответствующее лечение, то оно будет компенсировано и ни в коем образе не будет мешать его жизнедеятельности.



Будьте внимательны к своим детям. Правильно питайтесь всей семьей и не лишайте детей физической активности".

Фото: минздрав СО