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У детей от работы щитовидной железы зависит не только умственное развитие, но и рост и половое созревание.
Главный детский эндокринолог региона назвала 3 ведущих заболевания эндокринной системы у детей
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Главный детский эндокринолог региона назвала 3 ведущих заболевания эндокринной системы у детей

24 мая 2024 17:21
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У детей от работы щитовидной железы зависит не только умственное развитие, но и рост и половое созревание.

Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ Минздрава России, заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Евгения Михайлова:

«Вся работа организма, контролируется эндокринными железами. Самая главная железа находится в головном мозге – гипофиз. Он руководит работой всего организма. Эндокринные железы – «оркестр», а гипофиз – «дирижёр».

Щитовидная железа определяет активность, умственное развитие, возможности противостоять трудностям.
У детей от работы щитовидной железы зависит не только умственное развитие, но и рост и половое созревание. Поджелудочная железа отвечает за нормальный уровень сахара в крови. Надпочечники – это две парные железы, которые отвечают за уровень артериального давления и за устойчивость к стрессу, а половые железы определяют функции деторождения.

3 ведущих заболевания эндокринной системы у детей:

- проблема йодного дефицита, которая приводит к заболеванию щитовидной железы
- избыточная масса тела
- сахарный диабет I типа

Дефицит йода, в том числе может быть выявлен при неонатальном скрининге.

Неонатальный скрининг у новорожденных проводится на 1-2 день жизни, в него включено исследование уровня тиреотропный гормона, который контролирует работу щитовидной железы. В норме он должен быть, как и взрослого – 5 мМЕ/мл. Бывают случаи, когда он слишком высокий в границах 50, тогда диагностируется достаточно серьезное заболевание – врожденный гипотиреоз, требующее пожизненного лечения. Данный вид заболевания встречается редко 1 случай на 3-4 тысячи новорожденных. Дети с показателями от 5 до 50 мМЕ/мл испытывали дефицит йода во время внутриутробного развития.

Для профилактики необходимо употреблять йодированные продукты питания и йодированную соль. Также могут применяться медицинские препараты йодида калия, в которых содержание данного микроэлемента строго дозировано. Эти препараты должны быть назначены только врачом при наличии показаний.

Мультисистемная проблема – избыточная масса тела.
В 99% причины развития избыточной массы тела – неправильное потребление энергии и ее затраты, нарушение пищевого поведения и физической активности. Проблемы избыточного веса могут привести к повышению сахара крови, артериального давления, сахарному диабету 2 типа, а в более взрослом возрасте возникает риск развития ранних инфарктов и инсультов.

Сахарный диабет
Федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом направлен на улучшение качества жизни пациентов, обеспечение за счёт средств федерального бюджета средствами самоконтроля и обучение пациентов в школах сахарного диабета. В области широко внедряются все нововведения проекта.

Помните, если заболевания эндокринной системы у детей выявить на ранней стадии и назначить соответствующее лечение, то оно будет компенсировано и ни в коем образе не будет мешать его жизнедеятельности.

Будьте внимательны к своим детям. Правильно питайтесь всей семьей и не лишайте детей физической активности".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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