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Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о критических осложнениях свиного гриппа

29 декабря 2022 09:59
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Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о критических осложнениях свиного гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» посоветовала беречь себя от свиного гриппа, так как он дает очень серьезные осложнения.

«Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния», — заявила она.

По словам Поповой, при обнаружении симптомов гриппа следует сразу обращаться к врачу.

Она также отметила, что российские вакцины против гриппа работают.

Ранее Попова заявляла, что более 98% заболевших с гриппом до этого не прививались.

До этого Роспотребнадзор сообщал, что штамм свиного гриппа выявили во всех регионах России. Уточняется, что грипп на данный момент остается доминирующим среди респираторных вирусов.

Также Роспотребнадзор информировал, что общее количество заболевших гриппом и ОРВИ россиян составило 1,7 млн человек, пишет Газета.

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