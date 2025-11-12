Я нашел ошибку
Главные новости:
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз

12 ноября 2025 13:25
48
Специалисты компании Genotek проанализировали более 166 тысяч геномов жителей России, представляющих разные этнические группы. Исследование показало, что больше всего склонны к неприятным симптомам после наркоза кабардинцы, черкесы и адыгейцы, а меньше всего — корейцы.

У некоторых людей после наркоза возникает тошнота и рвота. Эти симптомы обычно возникают вскоре после окончания операции и могут продолжаться от нескольких часов до суток. Оказалось, что наличие определенного варианта гена KCNB2 увеличивает риск тошноты и рвоты после наркоза. 

Ген KCNB2 отвечает за производство особого типа калиевых каналов, управляющих электрическим потенциалом клетки. Он активен в тканях головного мозга. Вариант гена KCNB2 с аллелем С (rs349358) считается фактором риска, поскольку ассоциируется с повышенной вероятностью возникновения послеоперационной тошноты и рвоты. Пациенты с хотя бы одним аллелем С (генотипы СС или СТ) сталкиваются с развитием неприятных симптомов после наркоза почти вдвое чаще, чем обладатели гомозиготного варианта ТТ.

Специалисты Genotek изучили, у каких народов чаще встречается аллель С. Согласно исследованию, наибольшее число людей, предрасположенных к тошноте и рвоте после наркоза, встречается среди кабардинцев, черкесов и адыгейцев  (41,75%). Второе и третье место заняли мордвины (37,47%) и башкиры (36,87%). Наименьшее число представителей, склонных к неприятным симптомам после наркоза, среди корейцев (6,5%), марийцев (18,42%) и бурят (20,75%). Подробнее в таблице 1. 

«Мы изучили генетические данные более чем 166 тысяч человек и увидели, что у некоторых народов вариант гена, повышающий риск тошноты после наркоза, встречается заметно чаще. Это наглядный пример того, как генетика может объяснять индивидуальные различия в реакции организма», — пояснил руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.  

«Наше исследование показывает, насколько важен учет генетических особенностей при планировании медицинских процедур. Даже такая, казалось бы, универсальная процедура, как наркоз, может переноситься по-разному в зависимости от генетического профиля человека. Мы надеемся, что результаты нашей работы помогут врачам точнее подбирать препараты и дозировки, снижая риск осложнений после операций», — рассказала руководитель научных коммуникаций Genotek, к.б.н. Екатерина Суркова.  

Здравоохранение
12 ноября 2025  13:25
48
В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией
12 ноября 2025  12:02
В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией
113
Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.
11 ноября 2025  22:54
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей
428
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.
11 ноября 2025  20:56
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
303
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
11 ноября 2025  17:07
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
423
В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки
11 ноября 2025  13:23
В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки
366
Главное правило — завершать ужин не позже чем за три часа до сна.
10 ноября 2025  17:59
Врач развеяла миф о вреде еды после шести часов вечера
895
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
10 ноября 2025  11:29
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
751
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
606
Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.
9 ноября 2025  15:53
Офтальмолог: об опасных симптомах, которые говорят о проблемах с глазами
1247
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15575
Весь список
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
231
Весь список