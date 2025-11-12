Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз

48

Специалисты компании Genotek проанализировали более 166 тысяч геномов жителей России, представляющих разные этнические группы. Исследование показало, что больше всего склонны к неприятным симптомам после наркоза кабардинцы, черкесы и адыгейцы, а меньше всего — корейцы.

У некоторых людей после наркоза возникает тошнота и рвота. Эти симптомы обычно возникают вскоре после окончания операции и могут продолжаться от нескольких часов до суток. Оказалось, что наличие определенного варианта гена KCNB2 увеличивает риск тошноты и рвоты после наркоза.

Ген KCNB2 отвечает за производство особого типа калиевых каналов, управляющих электрическим потенциалом клетки. Он активен в тканях головного мозга. Вариант гена KCNB2 с аллелем С (rs349358) считается фактором риска, поскольку ассоциируется с повышенной вероятностью возникновения послеоперационной тошноты и рвоты. Пациенты с хотя бы одним аллелем С (генотипы СС или СТ) сталкиваются с развитием неприятных симптомов после наркоза почти вдвое чаще, чем обладатели гомозиготного варианта ТТ.

Специалисты Genotek изучили, у каких народов чаще встречается аллель С. Согласно исследованию, наибольшее число людей, предрасположенных к тошноте и рвоте после наркоза, встречается среди кабардинцев, черкесов и адыгейцев (41,75%). Второе и третье место заняли мордвины (37,47%) и башкиры (36,87%). Наименьшее число представителей, склонных к неприятным симптомам после наркоза, среди корейцев (6,5%), марийцев (18,42%) и бурят (20,75%). Подробнее в таблице 1.

«Мы изучили генетические данные более чем 166 тысяч человек и увидели, что у некоторых народов вариант гена, повышающий риск тошноты после наркоза, встречается заметно чаще. Это наглядный пример того, как генетика может объяснять индивидуальные различия в реакции организма», — пояснил руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.

«Наше исследование показывает, насколько важен учет генетических особенностей при планировании медицинских процедур. Даже такая, казалось бы, универсальная процедура, как наркоз, может переноситься по-разному в зависимости от генетического профиля человека. Мы надеемся, что результаты нашей работы помогут врачам точнее подбирать препараты и дозировки, снижая риск осложнений после операций», — рассказала руководитель научных коммуникаций Genotek, к.б.н. Екатерина Суркова.