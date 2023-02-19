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Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

19 февраля 2023 18:55
184
В Самаре за сутки заболели 317 человек.

В Самарской области выявлен 761 новый случай коронавируса 19 февраля 2023 года:

- 317 в г. Самара

- 273 в г. Тольятти

- 37 в г. Новокуйбышевск

- 36 в г. Сызрань

- 29 в г. Жигулевск

- 21 в Нефтегорском районе

- 13 в Безенчукском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Богатовском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Сызранском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в г. Чапаевск

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

Госпитализированы 49 человек.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

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