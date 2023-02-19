Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

В Самарской области выявлен 761 новый случай коронавируса 19 февраля 2023 года:
- 317 в г. Самара
- 273 в г. Тольятти
- 37 в г. Новокуйбышевск
- 36 в г. Сызрань
- 29 в г. Жигулевск
- 21 в Нефтегорском районе
- 13 в Безенчукском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Богатовском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Сызранском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в г. Чапаевск
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
Госпитализированы 49 человек.
Фото: ru.freepik.com