Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

23 августа в Самарской области выявлен 801 новый случай COVID-19:
- 375 в г. Самара
- 198 в г. Тольятти
- 30 в г. Отрадный
- 29 в г. Сызрань
- 18 в г.Новокуйбышевск
- 18 в Волжском районе
- 15 в Ставропольском районе
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в Безенчукском районе
- 8 в Хворостянском районе
- 8 в Нефтегорском районе
- 8 в г. Кинель
- 7 в Кошкинском районе
- 6 в Большечерниговском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Сергиевском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Похвистнево
Госпитализировано 87 человек.
Фото: ru.freepik.com