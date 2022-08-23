Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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23 августа в Самарской области выявлен 801 новый случай COVID-19:

- 375 в г. Самара

- 198 в г. Тольятти

- 30 в г. Отрадный

- 29 в г. Сызрань

- 18 в г.Новокуйбышевск

- 18 в Волжском районе

- 15 в Ставропольском районе

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в Безенчукском районе

- 8 в Хворостянском районе

- 8 в Нефтегорском районе

- 8 в г. Кинель

- 7 в Кошкинском районе

- 6 в Большечерниговском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Сергиевском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Похвистнево

Госпитализировано 87 человек.

Фото: ru.freepik.com