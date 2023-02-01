Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 1 февраля 2023 года

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В Самарской области 1 февраля выявлены 279 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 72 в г. Самара

- 110 в г. Тольятти

- 12 в г. Чапаевск

- 8 в Похвистневском районе

- 7 в Хворостянском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 7 в г. Отрадный

- 7 в г. Сызрань

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Волжском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Елховском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Клявлинском районе

47 человек госпитализированы.

Фото: ru.freepik.com