Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 1 февраля 2023 года

В Самарской области 1 февраля выявлены 279 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 72 в г. Самара
- 110 в г. Тольятти
- 12 в г. Чапаевск
- 8 в Похвистневском районе
- 7 в Хворостянском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 7 в г. Отрадный
- 7 в г. Сызрань
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Волжском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Елховском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Клявлинском районе
47 человек госпитализированы.
Фото: ru.freepik.com