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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

16 августа 2022 18:29
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В Самаре за сутки заболели 157 человек.

В Самарской области 16 августа выявлено 493 новых случая COVID-19:

​- 157 в г. Самара
- 201 в г. Тольятти
- 17 в Похвистневском районе
- 16 в Безенчукском районе
- 16 в г. Сызрань
- 12 в Ставропольском районе
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в Красноярском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 3 в Богатовском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Чапаевск

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