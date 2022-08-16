Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 16 августа выявлено 493 новых случая COVID-19:

​- 157 в г. Самара

- 201 в г. Тольятти

- 17 в Похвистневском районе

- 16 в Безенчукском районе

- 16 в г. Сызрань

- 12 в Ставропольском районе

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Похвистнево

- 7 в Красноярском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 6 в г. Отрадный

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 3 в Богатовском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Чапаевск