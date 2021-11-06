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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

6 ноября 2021 14:10
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В Самаре заболели 627 человек.

6 ноября в регионе подтверждено 1621 случай новой коронавирусной инфекции:

- 627 в г. Самара
- 354 в г. Тольятти
- 71 в г. Новокуйбышевск
- 66 в г. Отрадный
- 51 в г. Сызрань
- 46 в г. Кинель
- 32 в Нефтегорском районе
- 29 в Сергиевском районе
- 27 в Ставропольском районе
- 23 в Волжском районе
- 21 в Кинель-Черкасском районе
- 21 в г. Чапаевск
- 20 в г. Похвистнево
- 17 в Приволжском районе
- 18 в Богатовском районе
- 15 в Большеглушицком районе
- 15 в г. Октябрьск
- 15 в Кинельском районе
- 12 в Похвистневском районе
- 12 в Пестравском районе
- 12 в г. Жигулевск
- 11 в Клявлинском районе
- 11 в Исаклинском районе
- 11 в Красноармейском районе
- 11 в Красноярском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 7 в Борском районе
- 6 в Елховском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Сызранском районе
1506 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 115 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 4788 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 71, 82 лет, женщины 68, 76, 76, 77, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 72, 72 лет, мужчины 57, 58, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 62, 72, 83, 87 лет, женщины 71, 71, 74, 83, 91 года;
женщина 90 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
мужчины 66, 83 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
женщина 50 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 149,95, по стране - 168,24.
Коэффициент летальности в области - 3,36, в стране - 2,81.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14040, нарастающим итогом 4185116.

Теги: Коронавирус

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