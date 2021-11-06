Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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6 ноября в регионе подтверждено 1621 случай новой коронавирусной инфекции:

- 627 в г. Самара

- 354 в г. Тольятти

- 71 в г. Новокуйбышевск

- 66 в г. Отрадный

- 51 в г. Сызрань

- 46 в г. Кинель

- 32 в Нефтегорском районе

- 29 в Сергиевском районе

- 27 в Ставропольском районе

- 23 в Волжском районе

- 21 в Кинель-Черкасском районе

- 21 в г. Чапаевск

- 20 в г. Похвистнево

- 17 в Приволжском районе

- 18 в Богатовском районе

- 15 в Большеглушицком районе

- 15 в г. Октябрьск

- 15 в Кинельском районе

- 12 в Похвистневском районе

- 12 в Пестравском районе

- 12 в г. Жигулевск

- 11 в Клявлинском районе

- 11 в Исаклинском районе

- 11 в Красноармейском районе

- 11 в Красноярском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 7 в Борском районе

- 6 в Елховском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Сызранском районе

1506 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 115 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 4788 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 71, 82 лет, женщины 68, 76, 76, 77, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 72, 72 лет, мужчины 57, 58, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 62, 72, 83, 87 лет, женщины 71, 71, 74, 83, 91 года;

женщина 90 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

мужчины 66, 83 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

женщина 50 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 149,95, по стране - 168,24.

Коэффициент летальности в области - 3,36, в стране - 2,81.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14040, нарастающим итогом 4185116.