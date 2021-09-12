Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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12 сентября в регионе подтверждено 470 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 191 в г. Самара

- 71 в г. Тольятти

- 23 в г. Новокуйбышевск

- 16 в г. Сызрань

- 14 в г. Отрадный

- 13 в г. Кинель

- 12 в г. Чапаевск

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 8 в Богатовском районе

- 8 в Волжском районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Борском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в г.о. Жигулевск

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Кинельском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

458 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 95702 случая коронавируса.



Скончались 3507 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 57, 57, 66 лет, женщины 62, 70, 72, 81, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 70, 88, 83, 90 лет, женщины 47, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 80, 85, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 60 лет;

мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 109,83,

по стране - 132,02.

Коэффициент летальности в области - 3,66, в стране - 2,69.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10577, нарастающим итогом 3445558.

Фото из открытых источников