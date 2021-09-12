Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

12 сентября в регионе подтверждено 470 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 191 в г. Самара
- 71 в г. Тольятти
- 23 в г. Новокуйбышевск
- 16 в г. Сызрань
- 14 в г. Отрадный
- 13 в г. Кинель
- 12 в г. Чапаевск
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 8 в Богатовском районе
- 8 в Волжском районе
- 7 в Нефтегорском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Борском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в г.о. Жигулевск
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Кинельском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
458 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 95702 случая коронавируса.
Скончались 3507 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 57, 57, 66 лет, женщины 62, 70, 72, 81, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 70, 88, 83, 90 лет, женщины 47, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 80, 85, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 60 лет;
мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 109,83,
по стране - 132,02.
Коэффициент летальности в области - 3,66, в стране - 2,69.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10577, нарастающим итогом 3445558.
Фото из открытых источников