Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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5 сентября в регионе подтверждено 456 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 212 в г. Самара

- 59 в г. Тольятти

- 24 в г. Кинель

- 21 в г. Новокуйбышевск

- 14 в г. Сызрань

- 10 в г. Отрадный

- 10 в г. Чапаевск

- 9 в Приволжском районе

- 8 в Волжском районе

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в г. Похвистнево

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Кинельском районе

- 5 в Красноярском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шенталинском районе

438 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 92446 случаев коронавируса.



Скончались 3336 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 69, 69, 71, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 48, 61, 67, 79, 83 лет, женщины 60, 70, 74, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 81 года, женщина 58 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;

женщины 36, 69, 74 лет;

мужчины 67, 74 лет;

женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 91 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 104,48, по стране - 128,22.

​​Коэффициент летальности в области - 3,61, в стране - 2,67.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9487, нарастающим итогом 3380124.