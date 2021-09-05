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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

5 сентября 2021 14:22
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В Самаре 212 заболевших за сутки.

5 сентября в регионе подтверждено 456 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 212 в г. Самара
- 59 в г. Тольятти
- 24 в г. Кинель
- 21 в г. Новокуйбышевск
- 14 в г. Сызрань
- 10 в г. Отрадный
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в Приволжском районе
- 8 в Волжском районе
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в г. Похвистнево
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Кинельском районе
- 5 в Красноярском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шенталинском районе
438 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 92446 случаев коронавируса.

Скончались 3336 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 69, 69, 71, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 48, 61, 67, 79, 83 лет, женщины 60, 70, 74, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 81 года, женщина 58 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;
женщины 36, 69, 74 лет;
мужчины 67, 74 лет;
женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 91 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 104,48, по стране - 128,22.
​​Коэффициент летальности в области - 3,61, в стране - 2,67.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9487, нарастающим итогом 3380124.

Теги: коронавирус новые случаи

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