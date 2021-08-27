Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

81

27 августа в регионе подтверждено 434 случая новой коронавирусной инфекции:

- 190 в г. Самара

- 87 в г. Тольятти

- 15 в г. Чапаевск

- 10 в Сергиевском районе

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Шенталинском районе

- 9 в Волжском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 8 в г. Отрадный

- 8 в г. Сызрань

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в Камышлинском районе

- 6 в Борском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 6 в г. Кинель

- 5 в Алексеевском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Богатовском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Елховском районе

414 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 88452 случая коронавируса.



Скончались 3135 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 32 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;

женщины 50, 57, 57, 62, 74, 78, 78, 88 лет;

женщины 59, 71, 71, 72, 81, 82 лет, мужчина 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 54, 72, 78 лет;

мужчины 55, 65 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 71 года, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 98,18, по стране - 123,32.

Коэффициент летальности в области - 3,54, в стране - 2,63.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10266, нарастающим итогом 3298647.