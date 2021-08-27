Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

27 августа в регионе подтверждено 434 случая новой коронавирусной инфекции:
- 190 в г. Самара
- 87 в г. Тольятти
- 15 в г. Чапаевск
- 10 в Сергиевском районе
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Шенталинском районе
- 9 в Волжском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 8 в г. Отрадный
- 8 в г. Сызрань
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в Камышлинском районе
- 6 в Борском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 6 в г. Кинель
- 5 в Алексеевском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Богатовском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
414 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 88452 случая коронавируса.
Скончались 3135 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 32 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;
женщины 50, 57, 57, 62, 74, 78, 78, 88 лет;
женщины 59, 71, 71, 72, 81, 82 лет, мужчина 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 54, 72, 78 лет;
мужчины 55, 65 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 71 года, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 98,18, по стране - 123,32.
Коэффициент летальности в области - 3,54, в стране - 2,63.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10266, нарастающим итогом 3298647.