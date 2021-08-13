Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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13 августа в регионе подтверждено 444 случая новой коронавирусной инфекции:

- 216 в г. Самара

- 55 в г. Тольятти

- 16 в Красноярском районе

- 16 в Волжском районе

- 15 в г. Кинель

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Хворостянском районе

- 9 в Приволжском районе

- 9 в г. Чапаевск

- 9 в г. Сызрань

- 7 в Богатовском районе

- 7 в г. Похвистнево

- 7 в г. Октябрьск

- 6 в Пестравском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Борском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в г. Отрадный

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Нефтегорском районе

419 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 82288 случаев коронавируса.

Скончались 2859 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 62 лет, женщины 70, 77 лет;

женщины 63, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 42, 60, 71, 82, 82, 87 лет, мужчины 49, 61, 67, 69, 72, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 93 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 39 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 89,54, по стране - 115,66.

Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,58.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10145, нарастающим итогом 3175434.