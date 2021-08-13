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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

13 августа 2021 15:57
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216 человек заболели в Самаре.

13 августа в регионе подтверждено 444 случая новой коронавирусной инфекции:

- 216 в г. Самара
- 55 в г. Тольятти
- 16 в Красноярском районе
- 16 в Волжском районе
- 15 в г. Кинель
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Хворостянском районе
- 9 в Приволжском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 9 в г. Сызрань
- 7 в Богатовском районе
- 7 в г. Похвистнево
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в Пестравском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Борском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в г. Отрадный
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кинельском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Нефтегорском районе
419 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 82288 случаев коронавируса.

Скончались 2859 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 62 лет, женщины 70, 77 лет;
женщины 63, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 42, 60, 71, 82, 82, 87 лет, мужчины 49, 61, 67, 69, 72, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 93 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 39 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 89,54, по стране - 115,66.
Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,58.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10145, нарастающим итогом 3175434.

Теги: коронавирус новые случаи

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