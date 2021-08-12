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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

12 августа 2021 15:07
163
В Самаре 139 заболевших.

12 августа в регионе подтверждено 454 случая новой коронавирусной инфекции:

- 139 в г. Самара
- 77 в г. Тольятти
- 36 в г. Кинель
- 29 в г. Чапаевск
- 26 в Кинель-Черкасском районе
- 25 в г. Сызрань
- 19 в г. Новокуйбышевск
- 15 в Волжском районе
- 11 в Приволжском районе
- 11 в Сызранском районе
- 10 в Большеглушицком районе
- 10 в г. Жигулевск
- 7 в Борском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 5 в Нефтегорском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в г. Отрадный
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Елховском районе
​422 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 32 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 81844 случая коронавируса.

Скончались 2839 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 59, 74, 85 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 74, 81, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 60, 61, 61, 80, 83, 95 лет, женщины 63, 65, 75, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 92 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 61 года, страдавший заболеванием печени;
мужчина 45 лет ,страдавший заболеванием эндокринной системы.
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 88,91, по стране - 115,1.
​​Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,57.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8679, нарастающим итогом 3165289.

Теги: коронавирус новые случаи

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