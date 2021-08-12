Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

163

12 августа в регионе подтверждено 454 случая новой коронавирусной инфекции:

- 139 в г. Самара

- 77 в г. Тольятти

- 36 в г. Кинель

- 29 в г. Чапаевск

- 26 в Кинель-Черкасском районе

- 25 в г. Сызрань

- 19 в г. Новокуйбышевск

- 15 в Волжском районе

- 11 в Приволжском районе

- 11 в Сызранском районе

- 10 в Большеглушицком районе

- 10 в г. Жигулевск

- 7 в Борском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 5 в Нефтегорском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в г. Отрадный

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Елховском районе

​422 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 32 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 81844 случая коронавируса.



Скончались 2839 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 59, 74, 85 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 74, 81, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 60, 61, 61, 80, 83, 95 лет, женщины 63, 65, 75, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 92 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 61 года, страдавший заболеванием печени;

мужчина 45 лет ,страдавший заболеванием эндокринной системы.

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 88,91, по стране - 115,1.

​​Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,57.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8679, нарастающим итогом 3165289.