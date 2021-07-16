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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

16 июля 2021 14:43
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В Самаре заболели 122 человека.

16 июля в регионе подтверждено 264 случая новой коронавирусной инфекции:

- 122 в г. Самара
- 53 в г. Тольятти
- 12 в г. Чапаевск
- 10 в г. Отрадный
- 9 в Красноярском районе
- 9 в г. Сызрань
- 6 в Волжском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе

243 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 71248 случаев коронавируса.

Скончались 2458 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 81, 92, 93 лет, мужчины 80, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
две женщины 62 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 68 лет, мужчина 83 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 76,98, по стране - 100,59.

Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,49.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7983, нарастающим итогом 2937704.

Теги: коронавирус новые случи

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