Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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16 июля в регионе подтверждено 264 случая новой коронавирусной инфекции:

- 122 в г. Самара

- 53 в г. Тольятти

- 12 в г. Чапаевск

- 10 в г. Отрадный

- 9 в Красноярском районе

- 9 в г. Сызрань

- 6 в Волжском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

243 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 71248 случаев коронавируса.



Скончались 2458 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 81, 92, 93 лет, мужчины 80, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

две женщины 62 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 68 лет, мужчина 83 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 76,98, по стране - 100,59.

Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,49.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7983, нарастающим итогом 2937704.