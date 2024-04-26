«Театральное Приволжье»: театральная труппа из Отрадного представила регион на церемонии награждения в Ижевске

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В г. Ижевск Удмуртской Республики завершилась торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов V юбилейного сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Самарская область вновь в числе победителей юбилейного фестиваля – театральная студия из Отрадного.

В течение четырех дней в Ижевске проходил окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Этот общественный проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и является одним из самых масштабных по охвату участников – около 20 тысяч ребят приняли участие в отборочных этапах юбилейного сезона. Для Самарской области юбилейный фестиваль тоже стал рекордным – было заявлено 125 спектаклей из 21 муниципального образования региона. Поддержка творческой молодежи – значимое направление в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

В столицу Удмуртии прибыли театральные коллективы – лауреаты фестиваля, а также победители в индивидуальных номинациях и в конкурсе афиш и плакатов. Среди лидеров этого фестивального сезона – театральная студия «Труппа Отрадного» Дворца культуры «Россия» (г. Отрадный, режиссер — Виктор Трегубов). В номинации «Молодежные спектакли» работа наших земляков – мюзикл «Алабин» – удостоена фестивального серебра.

На полях фестиваля прошли разноформатные мероприятия, тематические экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами. На творческих площадках коллективы победители смогли увидеть и еще раз оценить лучшие спектакли V юбилейного сезона. «Просто огромный заряд мотивации на будущее, на развитие, – поделился Василий Рузанов, актер «Труппы Отрадного». – И хотя мы все конкуренты и боролись за первые месте, выше духа соперничества оказалась дружба, мы все очень сплотились за эти дни».

24 апреля под руководством заместителя полпреда Президента России в ПФО Олега Машковцева в рамках фестивального финала прошел круглый стол, на котором известные режиссеры, деятели культуры и представители крупнейших общественных организаций обсудили развитие любительских театральных коллективов в округе: «Фестиваль для нашего округа – это самый массовый и яркий театральный праздник. За пять лет количество заявок увеличилось в три раза: если в первом сезоне в 2019 году у нас участвовали 483 коллектива, то в пятом сезоне их стало уже 1312», – отметил Олег Машковцев.

Коллектив-победитель из Самарского региона станет участником образовательного тура, направленного на развитие профессиональных навыков. Артисты получат уроки мастерства от ведущих педагогов и режиссеров Российского института театрального искусства – ГИТИС. Театральный круиз на теплоходе по Волге стартует 27 мая и завершится 3 июня. В течение 8 дней его участники будут работать над эскизными постановками, которые увидят зрители Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар. «Для артиста с периферии это прекрасная возможность поучиться и пообщаться с мэтрами российской сцены, – поделилась актриса «Труппы Отрадного» Ирина Старкова. – Фестиваль нам подарил просто шквал эмоций, для артиста это как заряд на новые победы. И, конечно, мы хотим вернуться на тот фестиваль. И опять стать победителями».

В Самаре показ эскизных работ пройдет 29 мая на площадке Самарского института культуры.

Напомним, что «Театральное Приволжье» – общественный проект Приволжского Федерального округа, направленный на создание условий и мотиваций для развития театрального искусства среди детей и молодежи.

Фото: Пресс-служба ПФО