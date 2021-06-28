Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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28 июня в регионе подтверждено 190 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 100 в г. Самара

- 31 в г. Тольятти

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Сызрань

- 9 в Пестравском районе

- 6 в Исаклинском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Кинель

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в г. Чапаевск

176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67259 случаев коронавируса.

Скончались 2256 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 44, 60, 69, 82, 87 лет, мужчина 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 58 лет, мужчина 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 66, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 39 лет, страдавшая инфекционным заболеванием и заболеванием печени;

мужчина 42 лет, страдавший заболеванием печени;

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 70,65, по стране - 91,71.

​​Коэффициент летальности в области - 3,35, в стране - 2,45.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7475, нарастающим итогом 2796934.

Фото: pixabay