Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 июня в регионе подтверждено 190 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 100 в г. Самара
- 31 в г. Тольятти
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Сызрань
- 9 в Пестравском районе
- 6 в Исаклинском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Кинель
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в г. Чапаевск
176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67259 случаев коронавируса.
Скончались 2256 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 44, 60, 69, 82, 87 лет, мужчина 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 58 лет, мужчина 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 66, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 39 лет, страдавшая инфекционным заболеванием и заболеванием печени;
мужчина 42 лет, страдавший заболеванием печени;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 70,65, по стране - 91,71.
Коэффициент летальности в области - 3,35, в стране - 2,45.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7475, нарастающим итогом 2796934.
Фото: pixabay