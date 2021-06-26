Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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26 июня в регионе подтверждено 212 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 87 в г. Самаре

- 18 в г. Тольятти

- 10 в Сергиевском районе

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Жигулевск

- 7 в г. Сызрань

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Сызранском районе

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Хворостянском районе

- 1 в Богатовском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Кинельском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

195 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66862 случая коронавируса.



Скончались 2233 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 75, 76, 82 лет, мужчины 73, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 82 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 51, 81 года, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 69,93, по стране - 90,88.

​​Коэффициент летальности в области - 3,34, в стране - 2,44.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7549, нарастающим итогом 2782224.