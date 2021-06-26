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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

26 июня 2021 17:22
131
87 человек заболели в Самаре.

26 июня в регионе подтверждено 212 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 87 в г. Самаре
- 18 в г. Тольятти
- 10 в Сергиевском районе
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Жигулевск
- 7 в г. Сызрань
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Сызранском районе
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Хворостянском районе
- 1 в Богатовском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе

195 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66862 случая коронавируса.

Скончались 2233 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 75, 76, 82 лет, мужчины 73, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 82 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 51, 81 года, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 69,93, по стране - 90,88.

​​Коэффициент летальности в области - 3,34, в стране - 2,44.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7549, нарастающим итогом 2782224.

Теги: коронавирус новые случаи

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