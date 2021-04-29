Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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29 апреля в регионе подтверждено 176 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 80 в г. Самара

- 43 в г. Тольятти

- 10 в г. Сызрань

- 6 в Красноярском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в г. Кинель

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в г.Новокуйбышевск

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Похвистнево

159 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61343 случая коронавируса.



Скончались 1482 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 73, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 72 лет, мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;

мужчина 30 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 46,41, по стране - 75,16.

Коэффициент летальности в области - 2,42, в стране - 2,29.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6300, нарастающим итогом 2363813.