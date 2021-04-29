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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

29 апреля 2021 16:05
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В Самаре заболели 80 человек.

29 апреля в регионе подтверждено 176 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 80 в г. Самара
- 43 в г. Тольятти
- 10 в г. Сызрань
- 6 в Красноярском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в г. Кинель
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в г.Новокуйбышевск
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Похвистнево

159 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 61343 случая коронавируса.

Скончались 1482 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 73, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 72 лет, мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;
мужчина 30 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 46,41, по стране - 75,16.

Коэффициент летальности в области - 2,42, в стране - 2,29.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6300, нарастающим итогом 2363813.

Теги: коронавирус новые случаи

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