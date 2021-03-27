Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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27 марта в регионе подтвержден 201 случай новой коронавирусной инфекции:

- 58 в г. Самара

- 50 в г. Тольятти

- 19 в г. Чапаевск

- 9 в Сергиевском районе

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Отрадный

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в г. Сызрань

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Кинель

176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 54937 случаев коронавируса.



Скончались 1065 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 72, 74, 82 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

женщина 72 лет;

мужчины 69, 70, 73 лет, женщины 84, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 33,35, по стране - 66,72.

Коэффициент летальности в области - 1,94, в стране - 2,16.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9809, нарастающим итогом 2132574.