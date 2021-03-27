Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

27 марта в регионе подтвержден 201 случай новой коронавирусной инфекции:
- 58 в г. Самара
- 50 в г. Тольятти
- 19 в г. Чапаевск
- 9 в Сергиевском районе
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Отрадный
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в г. Сызрань
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Кинельском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Кинель
176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 54937 случаев коронавируса.
Скончались 1065 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 72, 74, 82 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
женщина 72 лет;
мужчины 69, 70, 73 лет, женщины 84, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 33,35, по стране - 66,72.
Коэффициент летальности в области - 1,94, в стране - 2,16.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9809, нарастающим итогом 2132574.
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