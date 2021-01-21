Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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21 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:

-104 в г. Самара

- 73 в г. Тольятти

- 20 в г. Сызрань

- 13 в Красноярском районе

- 11 в г. Чапаевск

- 11 в Кинельском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в г. Кинель

- 6 в Волжском районе

- 6 в г. Отрадный

- 4 в Сызранском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Богатовском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Сергиевском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Алексеевском районе



245 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 42 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 37444 случая коронавируса.



Скончались 762 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 68, 72, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 47 лет и женщина 84 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчина 62 лет, страдавший инфекционным заболеванием.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,86, по стране - 46,46.

Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,86.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8176, нарастающим итогом 1629644, передает пресс-служба оперштаба СО.