Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

21 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:
-104 в г. Самара
- 73 в г. Тольятти
- 20 в г. Сызрань
- 13 в Красноярском районе
- 11 в г. Чапаевск
- 11 в Кинельском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в г. Кинель
- 6 в Волжском районе
- 6 в г. Отрадный
- 4 в Сызранском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Богатовском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Сергиевском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Алексеевском районе
245 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 42 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 37444 случая коронавируса.
Скончались 762 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 68, 72, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 47 лет и женщина 84 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчина 62 лет, страдавший инфекционным заболеванием.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,86, по стране - 46,46.
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,86.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8176, нарастающим итогом 1629644, передает пресс-служба оперштаба СО.
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